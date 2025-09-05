CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация HR» 9 октября.

С докладами выступят:

Николай Писаренко, HR-tech & AI эксперт. «Модератор»;
Екатерина Попова, директор по персоналу, «Фаберлик»;
Мария Пименова, заместитель начальника департамента управления персоналом, РЖД;
Валерия Миненкова, HR-директор, «Страховой Дом ВСК»;
Галина Юрманова, HR-директор, «Консоль»;
Инна Краковецкая, руководитель по развитию потенциала сотрудников, «Лемана про»;
Кристина Лычман, руководитель отдела подбора персонала, CarPrice;
представитель компании Websoft.

Основные вопросы конференции:

Цифровизация HR в России

  • Как развивается рынок цифровых HR-инструментов.
  • Как HR-службы решают проблему дефицита кадров.
  • Цифровые инструменты ведения кадрового документооборота.
  • Цифровые инструменты привлечения, обучения, удержания персонала.
  • Цифровая корпоративная культура.
  • Как оптимизировать кадровые процессы.

Технологии для HR-подразделений

  • Инструменты планирования потребности в персонале.
  • Цифровизация процесса рекрутмента.
  • Адаптация персонала — цифровые инструменты.
  • Цифровая оценка и развитие сотрудников.
  • Цифровые образовательные платформы.
  • Корпоративный портал как HR-инструмент.
  • Мотивация и удержание сотрудников.
  • Управление проектами и командами.
  • ИИ на службе HR-подразделений.
  • Облачные технологии в сфере HR.
  • Управление линейным персоналом.
  • Организация работы с удаленными сотрудниками.

Практика цифровизации HR

  • Цифровизация кадровой службы: кейсы.
  • Нестандартные подходы к управлению персоналом.
  • С какими проблемами сталкиваются HR-менеджеры.
  • Особенности работы с линейным персоналом.
  • Аутстаффинг — делимся опытом.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.

