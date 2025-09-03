Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций

На площадке Восточного экономического форума банк ПСБ, платформа «Токеон» (входит в группу ПСБ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока. Документ подписали заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина, генеральный директор платформы «Токеон» Игорь Егоркин и исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев.



Цифровые решения для Дальнего Востока

Соглашение предусматривает организацию доступа к информационной системе платформы «Токеон» субъектам креативных индустрий Дальнего Востока, а также поддержку и помощь в выпуске цифровых активов для привлечения инвестиций. Речь идёт о цифровых финансовых активах и гибридных цифровых правах, которые, помимо денежных выплат, могут предусматривать расчёт с инвесторами товарами, передачей интеллектуальных прав, выполнением работ или оказанием услуг.

«Сегодня Дальний Восток становится площадкой для внедрения современных решений в экономике. Цифровые инструменты открывают новые возможности для развития креативных индустрий, которые во многом формируют облик будущего региона. Важно, что в этот процесс вовлекаются не только государственные институты, но и бизнес. Совместные усилия позволят обеспечить устойчивое развитие и сделать Дальний Восток привлекательным для жизни, инвестиций и творчества», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Это соглашение дает нам уникальную возможность не просто привлечь финансирование в креативные проекты, но и заложить фундамент для устойчивого развития креативной экосистемы региона. Цифровые активы становятся тем самым инструментом, который предоставит новые перспективы развития компаниям из креативных индустрий Дальнего Востока и создаст эффективные механизмы поддержки», — подчеркнула Ольга Мямлина.

«В рамках заключённого соглашения представители креативных индустрий смогут в комфортном режиме познакомиться с процессом выпуска, обращения и погашения цифровых активов, чтобы далее использовать инструмент на регулярной основе для привлечения инвестиций в свои проекты. Сотрудничество предполагает совместное участие в вебинарах и конференциях, проведение консультаций, а также непосредственную помощь эмитентам в подготовке и проведении выпусков цифровых активов», — отметил Игорь Егоркин.

«Для креативных индустрий Дальнего Востока крайне важно получать доступ к современным инструментам финансирования. Партнерство с ПСБ и платформой Токеон позволят нашим резидентам и проектным компаниям быстрее и эффективнее запускать инициативы, которые меняют облик городов и качество жизни людей. Мы рассчитываем, что использование цифровых активов станет одним из драйверов развития креативной экономики региона», — подчеркнул Гасан Гасанбалаев.