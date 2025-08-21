Россиянин обогатился, придумав новую схему обмана сограждан с помощью смартфонов и «Почты России»
Полиция арестовала жителя Алтайского края, который придумал схему обмана сограждан, продающих бывшие в употреблении смартфоны, а «Почту России» использовал как средство доставки для подмены гаджетов.
Арест у отделения «Почты России»
В городе Бийске (Алтайский край) у одного из почтовых отделений арестован местный житель, обвиняемый в подмене и хищении смартфонов (ч 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), которые граждане продавали через интернет и отправляли по его просьбе в посылках через «Почту России», сообщило издание «МВД Медиа».
Выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Алтайского ЛУ МВД России во взаимодействии с представителями службы безопасности «Почты России».
44-летний житель Бийска, по версии полиции, осуществлял преступную схему с сентября 2024 г. и успел похитить как минимум 30 телефонов, которые отправили ему жители разных регионов России.
Преступная схема
Полицейские выяснили, что подозреваемый скупал дешевые поврежденные смартфоны, а в интернете находил частные объявления о продаже аналогичных моделей, но в хорошем состоянии. Через фиктивные аккаунты он связывался с продавцами и просил отправить ему покупку по почте.
При получении посылки он менял рабочий смартфон на неисправный, который отправлял продавцу обратно под видом отказа в приобретении некачественного товара.
В квартире арестованного в ходе обыска было обнаружено и изъято свыше 50 различных мобильных устройств и более 60 SIM-карт.
Другие случаи краж из почтовых посылок
В 2018 г., как писал тогда CNews, в Татарстане произошло сразу два громких случая кражи техники их почтовых посылок. По обоим делам обвиняемыми были сотрудники «Почты России».
Семь работников Магистрального сортировочного центра «Почты», у которых был доступ к контейнерам, подготовленным для отправки, полиция уличила в кражах смартфонов, аксессуаров, зарядных устройств и другой электроники.
Злоумышленников арестовали в ноябре, а несколькими месяцами раньше — в феврале — была арестована еще одна группировка. Шестеро задержанных работали на Казанском логистическом почтовом центре «Татарстан Почтасы» и занимались хищением не только смартфонов, но также планшетов и компьютерных комплектующих.
В 2016 г. были выявлены хищения пяти сотрудников межрайонного сортировочного почтамта, расположенного в Южном округе Москвы. О своих подозрениях в полицию сообщили их коллеги.