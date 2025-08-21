Россиянин обогатился, придумав новую схему обмана сограждан с помощью смартфонов и «Почты России»

Полиция арестовала жителя Алтайского края, который придумал схему обмана сограждан, продающих бывшие в употреблении смартфоны, а «Почту России» использовал как средство доставки для подмены гаджетов.



Арест у отделения «Почты России»

В городе Бийске (Алтайский край) у одного из почтовых отделений арестован местный житель, обвиняемый в подмене и хищении смартфонов (ч 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), которые граждане продавали через интернет и отправляли по его просьбе в посылках через «Почту России», сообщило издание «МВД Медиа».

Выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Алтайского ЛУ МВД России во взаимодействии с представителями службы безопасности «Почты России».

44-летний житель Бийска, по версии полиции, осуществлял преступную схему с сентября 2024 г. и успел похитить как минимум 30 телефонов, которые отправили ему жители разных регионов России.

Преступная схема

Полицейские выяснили, что подозреваемый скупал дешевые поврежденные смартфоны, а в интернете находил частные объявления о продаже аналогичных моделей, но в хорошем состоянии. Через фиктивные аккаунты он связывался с продавцами и просил отправить ему покупку по почте.

Одинцовский городской округ Московской области Сотрудники МВД арестовали жителя Алтайского края, который подменял содержимое почтовых посылок

При получении посылки он менял рабочий смартфон на неисправный, который отправлял продавцу обратно под видом отказа в приобретении некачественного товара.

В квартире арестованного в ходе обыска было обнаружено и изъято свыше 50 различных мобильных устройств и более 60 SIM-карт.

Другие случаи краж из почтовых посылок

В 2018 г., как писал тогда CNews, в Татарстане произошло сразу два громких случая кражи техники их почтовых посылок. По обоим делам обвиняемыми были сотрудники «Почты России».

Семь работников Магистрального сортировочного центра «Почты», у которых был доступ к контейнерам, подготовленным для отправки, полиция уличила в кражах смартфонов, аксессуаров, зарядных устройств и другой электроники.

Злоумышленников арестовали в ноябре, а несколькими месяцами раньше — в феврале — была арестована еще одна группировка. Шестеро задержанных работали на Казанском логистическом почтовом центре «Татарстан Почтасы» и занимались хищением не только смартфонов, но также планшетов и компьютерных комплектующих.

В 2016 г. были выявлены хищения пяти сотрудников межрайонного сортировочного почтамта, расположенного в Южном округе Москвы. О своих подозрениях в полицию сообщили их коллеги.