«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

Технологическая компания YADRO завершила поставку серверного и инфраструктурного оборудования для интегратора «Кит-системс». Интегратор перевел ключевые ИТ-сервисы на отечественную технологическую платформу, построенную на базе серверов VEGMAN и СХД семейства TATLIN.

Ключевые критерия выбора решения

Миграция на решения YADRO стала частью стратегической трансформации ИТ-инфраструктуры «Кит-системс»: переход на надежную, масштабируемую и полностью отечественную аппаратную платформу для развития внутренних сервисов и новых направлений бизнеса.

Ключевыми критериями выбора стали не только производительность и надежность, но и доступность долгосрочной технической поддержки. Кроме того, немаловажную роль сыграл опыт эксплуатации в предыдущих проектах и обратная связь от заказчиков, использующих решения YADRO в своих ИТ-инфраструктурах.

dsc_2654_700.png

В основе новой инфраструктуры — высокопроизводительные серверы YADRO VEGMAN R220 G2

«Мы особенно ценим, что выбор YADRO был сделан на основе практического опыта и обратной связи от наших заказчиков. Решения, которые доказали свою эффективность в реальных проектах, становятся основой для новых инфраструктур — надежных, масштабируемых и технологически зрелых. Это важный показатель зрелости отечественного ИТ-рынка и доверия к нашим разработкам», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам YADRO.

В основе новой инфраструктуры — высокопроизводительные серверы YADRO VEGMAN R220 G2, обеспечивающие стабильную работу ключевых сервисов, высокую скорость обработки данных и надежную защиту информации.

Хранение данных организовано на базе компактного all-flash решения TATLIN.FLEX.TWIN, оснащенного 24-дисковым массивом. Система обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость при минимальных габаритах, поддерживает блочный и файловый доступ и предлагает расширенные механизмы защиты данных. На данный момент на платформе размещено около 20 ТБ данных; совокупный объём корпоративного хранилища составляет 250 ТБ.

После успешного завершения тестовых испытаний на новую платформу были перенесены ключевые ИТ-сервисы компании: служба каталогов AD, системы DNS и DFS и программное обеспечение для управления ресурсами интегратора «Кит-системс». Вся миграция заняла менее двух месяцев, включая перенос корпоративных сервисов и данных.

