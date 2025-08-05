CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

За взятки при исполнении гособоронзаказа на поставку навигационного оборудования флоту высокопоставленный чиновник ВМФ получил девять лет строгого режима и штраф 16,5 млн руб.

Высокопоставленный чиновник получил приговор

Бывший начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Олег Лопатиев приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

«Лопатиев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», — заявили представители ГВСУ.

Подсудимому также назначили штраф размере 16,5 млн руб. и лишили права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Покровительство за взятки

По данным следствия, в 2022—2025 гг. Минобороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн руб., контролировать качество поставляемой продукции по которым был назначен Лопатиев.

sk700.jpg
Следственный комитет России
Суд согласился с обвинением следствия бывшего начальника радиотехнической службы Главштаба ВМФ в получении взяток.

Речь шла о различном навигационном оборудовании, как выяснил «Коммерсант». В обмен на попустительство и общее покровительство при выполнении контрактов высокопоставленный сотрудник Главштаба ВМФ получал с предпринимателей взятки, общая сумма которых превысила восемь млн руб.

Арестовали Лопатиева в марте 2025 года с последним траншем в три млн руб. в ресторане «IL Патио» Санкт-Петербургского аэропорта Пулково.

Дела о коррупции в Минобороны

В январе 2025 г., как писал CNews, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд тоже за взятки при контроле исполнения государственного военного заказа приговорил к шести годам колонии бывшего начальника военного представительства Минобороны России Валентина Корбута.

Одно из обвинений — взятка на сумму более 17,8 млн руб. по мнимой сделке, связанной с нанесением маркировки, покрытий и переупаковкой печатных плат.

В конце января 2025 г. суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны (Минобороны) России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении в 2017 — 2023 гг. более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод "Импульс"» Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще