Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества

Госкомиссия по радиочастотам пришла к выводам, что полного покрытия федеральных автодорог сетями LTE достичь не удастся: мешает отсутствие электричества. Если раньше требовалось обеспечить покрытие автодорог на 99,9%, то теперь будут определены участки, вдоль которых у сотовых операторов не будет обязанности ставить базовые станции.

Участники автотрасс, вдоль которых можно не обеспечивать связь

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рекомендовала Минцифры дополнительно проработать с высшими должностными лицами российских регионов вопрос о перечне участков автомобильных дорог М-5 «Урал» (Москва - Екатеринбург), М-8 «Холмогоры» (Москва - Архангельск) и М-12 «Восток (Москва - Тюмень), для которых не применяются требования по покрытию сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Как сотовых операторов обязывали покрывать автодороги

ГКРЧ в 2011 г. распределила LTE-частоты в диапазонах 2,5-2,7 ГГц, 700 МГц и 800 МГц для четырех операторов. В 2012 г. соответствующий конкурс выиграли «Вымпелком», (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистем» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл»). Лицензии были выделены на 10 лет. В 2025 г. данные операторы отказались от частот в диапазоне 700 МГц.

Фото: © Paha_L / Фотобанк Фотодженика ГКРЧ пришла к выводам, что полного покрытия федеральных автодорог сетями LTE достичь не удастся: мешает отсутствие электричества

В 2021 г., при продлении лицензии, ГКРЧ поставила условия о переходе на отечественное оборудование и ПО и покрытию малых населенных пунктов и автодрог. В частности, планировалось, что к 8 сентября сентября 2022 г. сетями LTE должно быть покрыто 90% населенных пунктов ч числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от автодорог федерального значения. К 8 с сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты данной категории, к 8 сентября 031 г. - 99,99% от протяженности федеральных автодорог.

Однако в 2022 г. ГКРЧ ввело мораторий на выполнение данных условий. В 2023 г. срок выполнения требований по покрытию автодорог был сдвинут на три года: к 8 сентября 2025 г. должно было быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от протяженности федеральных автодорог.

Полное покрытие населенных пунктов указанной категории должно было быть обеспечено к 8 сентября 2027 г,, федеральных автодорог - к 8 сентября 2031 г. Кроме того, добавилось требование о покрытие платных автодорог М-11 (Москва- Санкт-Петербург) и М-12 (Москва - Тюмень, речь идет об участке Москва - Казань).

Почему автодороги не удается полностью покрыть сетями сотовой связи

Согласно материалам к заседанию ГКРЧ, состоявшемуся в конце 2024 г., «Вымпелком» обеспечил покрытие М-11 на 99,99%, М-12 - на 74,9%, «Мегафон» - на 99,3% и 96,1% соответственно, МТС - 99,9% и 89,6% соответственно, «Т2 Мобайл» - 99,9% и 87,3% соответственно.

В то же время сотовые операторы отметили проблемы с энергоснабжением вдоль трасс. В связи этим требование о покрытие трех указанных трасс на 99,9% было перенесено на 31 декабря 2025 г. (в случае с М-12 речь идет об участке Москва - Екатеринбург).

Согласно материалам к прошедшему заседанию ГКРЧ, в конце 2023 г. Минцифры создало рабочую группу по вопросам обеспечения покрытия сетями LTE с участием федеральных органов исполнительной власти, операторов связи и заинтересованных организаций. До конца 2025 г. рабочая группа должна завершить обследования всех федеральных дорог на наличие необходимой инфраструктуры для строительства базовых станций.

Рабочей группой уже установлено, что только 10% потенциальных локаций для строительства базовых станций соответствуют критериям обеспеченности инфраструктурой, установленной решением ГКРЧ. В связи с этим оставшиеся 90% непокрытых участков федеральных автодорог не могут быть обеспечены покрытием сетей LTE. Это стало основанием для составления списка участка автотрасс, на которых не распространяются требованию по покрытию сетями LTE.

Позиция Минцифры

В Минцифры заявили, что покрытие интернетом автомобильных дорог является одним из приоритетов в работе ведомства. Согласно условиям использования частот, операторы должны строить инфраструктуру связи вдоль дорог, - разъяснили в ведомстве, - По плану, они обязаны в сентябре 2025 г. обеспечить покрытием LTE 70% федеральных трасс, а до 2031 года — 99,9%, но только те участки, которые обеспечены необходимой энергетической инфраструктурой.

Это исключение предусматривалось изначально, потому что отсутствие энергетики делает установку и подключение базовых станций мобильной связи или экономически неэффективными, или невозможными».

В то же время по тем участкам, где нет такой инфраструктуры, работа ведется. Минцифры обсуждает с Минэнерго возможность оптимизации решений по подключению к энергосетям, а также с властями субъектов федерации — возможность выделения субсидии из регионального бюджета на техническое присоединение объектов связи к электросетям.

«Формирование перечня участков автодорог — это не отмена обременения для операторов, а лишь постановка задачи по электрификации трасс и размещению новых базовых станций, которая будет решаться в том числе в рамках субсидирования со стороны регионов», - уточнили в ведомстве.

Позиции сотовых операторов

В «Т2 Мобайл» заявили, что список исключений был сформирован по итогам ряда действий, предпринятых совместно операторами, властями субъектов федерации и Минцифры. «Так, операторы определяли оптимальные точки, где необходимо поставить базовую станцию для максимального покрытия, совместно с властями субъектов федерации исследовали наличие электросетей в этих точках и поблизости, передавали список участков, где возле наилучшей для размещения базовых станций нет электричества, в экспертную группу при Минцифре, - заявили в «Т2 Мобайл». - Затем экспертная группа, в которую вошли представители Минцифры, НИЦ «Телеком» и операторов, прорабатывала альтернативные варианты. Только когда был пройден весь алгоритм и все участники соглашались с тем, что покрытие участка невозможно ни идеальной, ни альтернативной базовой станцией, он и попадал в список исключений. Поэтому в целом мы поддерживаем такой подход к выбору участков под покрытие трасс».

Представители МТС заявили CNews, что изучают рекомендацию ГКРЧ. В «Вымпелкоме» и «Мегафоне» не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Источник на телекоммуникационном рынке пояснил CNews, что появление участков, на которые не распространяются обязательство по обязательному покрытию, вызвано объективными причинами, так как не всегда вдоль федеральных автотрасс существуют линии электропередач, к которым можно присоединиться. «При этом стоимость строительства электросетей даже в несколько километров к месту размещения базовой станции в разы превышает стоимость самой базовой станции и инфраструктуры для неё», - добавил собеседник издания.