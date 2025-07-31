«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

Компания «Ашан Ритейл Россия» выбрала российское решение «Турбо Бюджетирование» для осуществления перевода системы консолидированной финансовой отчетности (разработчик — «Консист Бизнес Групп», входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект миграции с облачного решения OneStream (Oracle) выполнила компания NDBC совместно с вендором.



Не просто миграция

В октябре 2024 года «Ашан Ритейл Россия» обратился к NDBC с задачей: перенести основные функции консолидации финансовой отчетности компании на отечественное ПО до конца первого квартала 2025 года. Ключевыми требованиями к проекту стали сохранение процессов подготовки консолидированной отчётности, максимальная схожесть пользовательских интерфейсов, загрузка исторических данных. Важным фактором успеха проекта являлся запуск новой информационной системы в сжатые сроки, так как существовал риск отключения программного обеспечения OneStream.

«Перед нами стояла задача не просто миграции, а обеспечения бесперебойной подготовки управленческой отчетности МСФО для всей компании в условиях рисков ухода вендора. Срыв сроков был недопустим», — комментирует Сергей Коровин, директор по развитию NDBC.

© utah778 / Фотобанк Фотодженика «Турбо Бюджетирование» — универсальное решение для автоматизации планирования, бюджетирования и консолидации отчетности

Компания «Ашан Ритейл Россия» выбрала «Турбо Бюджетирование» как перспективное российское решение, которое в будущем потенциально может заменить весь комплекс финансовых систем. За три месяца специалисты вендора программного обеспечения, «Ашан Тех» и NDBC при активной поддержке команды консолидации «Ашан» выполнили полный цикл проектных работ. Разработана архитектура без доступа к исходным конфигурациям OneStream, настроено более сорока финансовых отчетов (Balance Sheet, P&L, Cash Flow косвенным методом, Working Capital) на базе существующей методологии с сохранением форматов.

Важным фактором стало глубокое понимание командой внедрения процессов консолидации и гибкости платформы «Турбо». Уже в марте 2025 отчетность была сформирована силами «Ашан Ритейл Россия». Приобретённые в рамках проекта компетенции позволили специалистам «Ашан Тех» добавлять новые отчетные формы, адаптировать и модифицировать систему самостоятельно без привлечения консультантов.

Мнения участников проекта

«Благодаря совместной экспертизе NDBC, "Консист Бизнес Групп", "Ашан", "Ашан Тех" и возможностям "Турбо" мы не только успешно протестировали новое отечественное решение, но и получили инструмент, который повысил устойчивость функции финансового репортинга, и который мы могли бы в будущем развивать и модифицировать под нужды компании», — комментирует Мария Ратникова, финансовый директор ««Ашан Ритейл Россия».

«Специалистам NDBC и "Консист Бизнес Групп" совместно с командой "Ашан" удалось выполнить все задачи по плану и подтвердить высокое качество программного решения "Турбо". Мы уверены, что продукты "Турбо" помогут компании в будущем достичь новых высоких показателей», — комментирует Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп».

О продукте

«Турбо Бюджетирование» — универсальное решение для автоматизации планирования, бюджетирования и консолидации отчетности. Отличается гибкостью настройки, поддерживает интеграцию с компонентами корпоративной информационной системы, повышает прозрачность процессов, сокращает сроки подготовки отчетности и дает возможность контролировать выполнение задач на всех этапах. Рассчитано на компании любого масштаба и способно заменить зарубежные CPM/EPM-системы. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (№12589 от 14.01.2022).