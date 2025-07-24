Впервые в мире запущена сеть 6G. 50 ГБ скачались за полторы секунды

Китайский оператор связи China Mobile сообщил о запуске первой в мире маломасштабной экспериментальной сети связи шестого поколения. В тестовую ИТ-инфраструктуру вошли 10 базовых станций. Проект реализуется в исследовательских целях и не предполагает коммерческого использования на текущем этапе. Инвестиции China Mobile в исследования и разработки в области 6G превысили $5 млрд.

Тестирование 6G

Китайский прорыв в 6G позволяет получить файл размером 50 гигабайт всего за 1,4 секунды, пишет Wccftech. Коммерческий запуск 6G ожидается не ранее 2030 г.

Инженеры китайского телекоммуникационного гиганта China Mobile продвинулась в развитии мобильной связи шестого поколения. Сотрудники компании провели успешные испытания новой технологии 6G и ее преимущества над существующим стандартом 5G. В ходе последних испытаний компания China Mobile продемонстрировала возможности технологии 6G, достигнув рекордной скорости загрузки 280 ГБ/с. Для того чтобы понять масштабы, этого достаточно, чтобы загрузить файл объемом 50 ГБ всего за 1,4 секунды. Это значительно превосходит максимальные скорости сети 5G, которые составляют около 10 ГБ/с.

Freepik - Dragana_Gordic В Китае протестировали сотовую сеть 6G — 50 ГБ за 1,5 секунды

Это тестирование технологии стало возможным благодаря развертыванию первой в мире маломасштабной тестовой сети 6G, которая в июле 2025 г. насчитывает всего 10 базовых станций. Но кроме наземных испытаний, сотрудники China Mobile активно осваивают и космическое пространство. Компания-разработчик успешно запустила на низкую околоземную орбиту т.е. около 500 км первый в мире спутник для тестирования архитектуры 6G. Этот проект, разработан совместно с Китайской академией наук, направлен на создание интегрированной системы космической и наземной связи. Инвестиции China Mobile в исследования и разработки в области 6G превысили $5,4 млрд.

Такие эксперименты являются частью глобальной гонки за лидерство в сфере телекоммуникационных технологий. Хотя до полноценного коммерческого запуска 6G, который ожидается не ранее 2030 г., еще далеко, текущие достижения демонстрируют огромный потенциал для будущих технологий, таких как иммерсивные коммуникации и расширенное покрытие в отдаленных регионах.

Технологическая гонка

Эта гонка за 6G является глобальной, с активными участниками в Азии, Европе и Северной Америке. Ключевые игроки инвестируют значительные средства в исследования и разработку, чтобы получить преимущество в будущих стандартах и технологиях.

Компания Samsung является одним из лидеров благодаря своей вертикально интегрированной структуре, охватывающей производство полупроводников, сетевого оборудования и потребительских устройств. Еще в 2019 г. разработчики компании создали Исследовательский центр передовых коммуникаций (ACRC) для работы над 6G. В Samsung активно сотрудничают с Nokia, NTT Docomo и Qualcomm и являются лидером по количеству патентов в этой сфере.

Несмотря на ограничения на западных рынках, компания Huawei остается ключевым игроком. Компания начала инвестировать в исследования 6G еще в 2017 г. и обладает значительным количеством патентных заявок. Инженеры в Huawei рассматривают 6G как распределенную нейронную сеть, что объединит физический, кибернетический и биологический миры.

Как один из лидеров в сфере 5G, Ericsson также активно работает над созданием 6G. Компания-разработчик участвует в крупных исследовательских проектах, таких как Hexa-X, и сосредотачивает технологию на четырех ключевых направлениях: безграничное подключение, надежные системы, когнитивные сети и вычислительная сетевая структура.

Компания Nokia является еще одним крупным европейским игроком, который активно исследует 6G. Компания сотрудничает с японским оператором NTT Docomo и другими партнерами для проведения испытаний новых технологий мобильной связи.

В 2019 г. LG открыла исследовательский центр 6G в сотрудничестве с Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST). Компания уже продемонстрировала свои разработки, в частности технологию Full-Duplex Radio.

Над технологией 6G в июле 2025 г. также работают такие гиганты, как Apple, Qualcomm, Intel, AT&T и индийская компания Jio.

Прогнозы по развитию

По прогнозу международной консалтинговой компании Cap Gemini, сети нового поколения обеспечат массовое использование иммерсивных, доступных и сенсорных цифровых технологий. Приложения с 6G смогут воспринимать окружающую среду и превращать сеть, по словам инженеров, в шестое чувство. Это ускорит разработку новых медиа, например иммерсивной смешанной реальности, голографической и мультисенсорной коммуникации.

Запуск технологии 6G повлияет и на безопасность в сети. Чем больше устройств, тем больше возможностей для ИТ-атак у киберпреступников. Появление миров смешанной реальности (AR) также откроет новые возможности для мошенников. В Nokia Bell Labs считают, что 6G обладает потенциалом для защиты от этих угроз, указывая на такие новые технологии, как квантовое распределение ключей и гомоморфное шифрование.

Если первые сети 6G будут успешно запущены в 2030 г., это произойдет примерно спустя полвека после появления первой технологии сотовой связи. Сеть 1G была запущена в Японии в 1979 г. Это был первый в мире опыт мобильной связи — настоящая революция. В начале 1980 г. сотовые сети появились и в других странах. В 1991 г. в Финляндии ввели в коммерческую эксплуатацию более продвинутый стандарт 2G на базе GSM, а вскоре после — так называемый 2.5G (GPRS, EDGE), который позволил передавать небольшие объемы данных по сети.