Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС

Александр Калинин заявил об амбициозном плане создать новую отечественную мобильную ОС. Уже в 2025 г. он собирается найти партнеров для своей «Суверенной мобильной инициативы» и написать первую версию ПО.



Новая российская мобильная ОС

Один из своих ключевых текущих проектов Александра Калинина, сооснователя НКК, является «Суверенная мобильная инициатива», в планах которой — создание новой мобильной операционной системы (ОС). Об этом он рассказал в интервью TAdviser.

Калинин расчитывает, что новая ОС станет главной на рынке, пишет издание. В 2025 г. для «Суверенной мобильной инициативы» он планирует собрать пул инвесторов и уже хотел бы написать первую версию ОС.

«Всю теорию я уже расписал. У меня все готово для старта. Я инвестировал в проект существенные средства. Теперь нужно собрать консорциум», — сказал Калинин.

«Аквариус» Первая версия новой российской мобильной ОС, по плану Александра Калинина , должна быть написана уже в 2025 г.

Предпосылкой этого проекта предприниматель назвал свой уход из «Аквариуса», когда он «забрал с собой» направление мобильной техники: «Именно наша команда, например, разработала планшеты для переписи населения».

В конце февраля 2023 г. CNews писал, что Александра Калинина вложит 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг».

Александр Калинин — один из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая с 2007 по 2019 гг. возглавляла рейтинг крупнейших ИТ-компании России по версии CNews, с поста президента которой он был смещен в июне 2021 г.

Производитель компьютерной техники группа «Аквариус» была основным активом НКК до ноября 2023 г., когда ее владельцами стали сын Александра Калинина Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов.

Видение развития проекта

Получить надежное решение можно только в связке с разработкой железа, озвучил свое видение Калинин.

Проблема российских разработчиков ОС, считает он, в том, что они разрабатывают ОС — программное обеспечение, а с мобильной техникой так не работает. Мобильная ОС, созданная в «стерильных условиях», просто не заведется на большинстве устройств. Там очень быстро меняются поколения — и процессоров, и элементной базы.

Для реализации такого проекта нужно объединить усилия с учетом специфики каждой из сторон в области мобильных коммуникаций. Это будет именно тот консорциум, который в итоге выстрелит, пояснил бизнесмен.

Предприниматель добавил, что попытки переговоров с потенциальным участниками уже ведутся. В числе возможных членов консорциума он перечислил «Ростелеком» (это прежде всего инфраструктура), «Росатом» (мощный системный интегратор) и VK (магазин приложений).

Мобильная инициатива

АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» было образовано 7 февраля 2023 г. для проекта по производству отечественных смартфонов и планшетов на базе Android. Выпуск гаджетов, рассчитанных на потребительский рынок, планировалось организовать как на отечественных заводах, так и на китайских. Проектированием устройств занимался основатель «Вобис Компьютер» (выпускал смартфоны под маркой Highscreen) Вадим Копин.

«"Суверенная мобильная инициатива. Холдинг" — это отдельный и самостоятельный проект Александра Калинина и его партнеров, "Аквариус" не имеет к нему отношения», — пояснил тогда CNews президент «Аквариуса» Владимир Степанов.

Российские мобильные ОС

В феврале 2024 г. CNews писал, что «Аквариус» намерен создать новую мобильную платформу для потребительского сегмента и попасть с ним в курируемый Минцифры реестр отечественного ПО, чтобы получить доступ к госзакупкам. На 100% отечественной новинка «Аквариуса», тем не менее, не будет – основу будущей операционной системы составит Android Open Source Project, за которой стоит корпорация Google. Уже известны случаи, когда использование AOSP становилось причиной требований удалить ОС из реестра отечественного ПО.

На начало 2024 г. в стране существовало несколько отечественных операционных систем, базирующихся именно на AOSP. «Ред ОС М» компании «Ред Софт» – лишь одна из них. Более того, часть этих ОС уже зарегистрированы в реестре Минцифры – последнее такое пополнение каталога состоялось в конце января 2024 г., когда в него была добавлена kvadraOS компании Yadro.

Калинин же считает, как он сказал TAdviser, что России нужен суверенитет в области мобильной связи — серверы в России, российская ОС, российская SIM-карта с российской криптографией, российский модуль безопасности в смартфоне и разработка самих смартфонов тоже в России.

В мае 2025 г. в официальной российской рознице появился отечественный смартфон AQ Phone M11 на базе российской системы «Ред ОС М» (разработчик — «Ред Софт»). Мобильник может купить любой желающий — он доступен, в том числе, и обычным пользователям. Однако современным смартфон назвать нельзя, так как его собрали на старом процессоре семилетней давности.

Другую отечественную мобильную ОС «Аврора», включенную в единый реестр российского ПО, развивает подконтрольная «Ростелекому» «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Правда, как писал CNews в апреле 2023 г., по итогам 2022 г. компания второй раз подряд продемонстрировала существенную отрицательную динамику всех главных финансовых показателей. Выручка упала в 1,71 раза чистый убыток вырос в 1,36 раза и перевалила за 1,1 млрд руб.