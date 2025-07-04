Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк стала поставщиком решения для коммуникаций для 52 вузов из рейтинга Forbes «Лучшие российские вузы – 2025», при этом из топ-10 рейтинга клиентами «МТС Линк» являются восемь образовательных организаций.



В вузах растет спрос на инструменты для совместной работы

Сотрудничество с высшими учебными заведениями традиционно является одним из приоритетных направлений деятельности «МТС Линк». На настоящий момент более 200 крупнейших вузов используют платформу «МТС Линк» в учебной деятельности.

В 2025 году вырос интерес высших учебных заведений к решениям, которые можно развернуть на собственных серверах университета. При этом «коробочная» версия «МТС Линк» по функциональности не уступает облачной — в ней доступны все ключевые решения для повышения эффективности учебного процесса, включая мессенджер и онлайн-доски для совместной работы. Кроме того, пользователям on-premise-версии платформы теперь доступны и ИИ-функции — саммаризация и расшифровка онлайн-встреч.

В 2025 году среди вузов также вырос спрос на инструменты совместной работы: в 2025 году на 30% увеличилось число организаций высшего образования, которые активно применяют онлайн-доски в своей деятельности. Самый большой рост отмечается в сегменте региональных вузов, среди которых, например, Казанский Федеральный университет, к использованию таких инструментов для семинаров, лабораторных работ, а также проведения хакатонов или научно-практических конференций. Сервис Доски можно использовать на интерактивных панелях при помощи стилуса или движения руки, а также на мобильных устройствах.

«Многие крупные вузы уже внедрили или активно тестируют серверные решения. Например, недавно мы объявили о запуске проекта с Тихоокеанским государственным университетом, который является центром цифровых активностей всего Дальнего Востока, предоставляя инфраструктуру для проведения прямых линий, конкурсов и других мероприятий регионального и федерального значения. Также можно отметить тренд на повышение вовлеченности студентов. Удобные инструменты совместной работы, например онлайн-доски со стикерами и другими возможностями проявить креативность, сделают увлекательным любой семинар или лабораторную работу», — отмечает директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

Как используют платформу в вузах

Среди основных сценариев применения «МТС Линк» в вузах — не только проведение лекций и вебинаров, дней открытых дверей или рабочих совещаний, но и создание учебных курсов, совместная работа на онлайн-досках, проверка успеваемости в сервисе Формы. Сервис позволяет обрабатывать свободные ответы при помощи нейросетей и осуществлять сбор данных для масштабных исследований. Для ежедневного общения вузы используют мессенджер, в котором можно создать отдельные пространства для общения преподавателя с каждым курсом или группой благодаря функции «Команды». Еще один сценарий — проведение онлайн-защит кандидатских диссертаций. «МТС Линк» позволяет запускать голосования для членов диссовета прямо в окне встречи, а записью мероприятия можно поделиться с высшей аттестационной комиссией. Многие учебные заведения используют «гибридную аудиторию» – решение, созданное «МТС Линк» совместно с ВШМ СПбГУ. Оно позволяет одновременно обучать студентов, которые находятся в аудитории, и тех, кто подключился онлайн. Для вузов, ведущих активную международную деятельность, «МТС Линк» предоставляет возможность организации синхронного перевода. «МТС Линк» также постоянно работает над тем, чтобы технологии были доступны всем без исключения: функции инклюзивности позволяют студентам с нарушениями зрения или слуха учиться наравне со всеми.

© Milkos / Фотобанк Фотодженика На настоящий момент более 200 крупнейших вузов используют платформу «МТС Линк» в учебной деятельности

В лонг-лист рейтинга Forbes вошло 564 высших учебных заведения, имеющих российскую аккредитацию и право выдавать дипломы государственного образца. Обязательным условием участия было наличие у вуза программ бакалавриата или специалитета, а также численность учащихся в 2023/24 академическом году не менее 400 человек. Университеты оценивались по пяти ключевым направлениям: качеству нетворкинга, репутации у работодателей, международной репутации, академической среде и фактору Forbes.