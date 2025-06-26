МТС запустила первую российскую базовую станцию 5G

Сотрудники МТС представили о готовности протестировать первую российскую базовую станцию 5G. Как отмечают в компании, возможность изучить опыт других стран позволил России избежать их ошибок при развертывании сетей нового поколения. Глава МТС добавила, что самое важное для запуска 5G — это радиочастоты.

Первая базовая станция 5G

Сотрудники МТС построили первую российскую базовую станцию 5G, пишет РБК. Ключевым фактором для развития 5G в России остается вопрос радиочастот, особенно диапазона 3,4–3,8 ГГц.

Как заявила в интервью РБК глава компании МТС Инесса Галактионова, новая станция уже работает и доступна для тестирования. «Уже 26 июня 2025 г. мы делаем инвестиции в оборудование и недавно показали первую российскую базовую станцию 5G — собранную, работающую, которую уже можно было протестировать», — рассказала она.

Внедрение 5G открывает новые возможности для развития бизнес-продуктов, таких как роботизация, промышленная автоматизация, видеонаблюдение и умная логистика. Эти задачи невозможно эффективно реализовать на сетях 4G из-за ограничений по скорости и объему передачи данных.

Отечественное 5G-оборудование

В Нижнем Новгороде прошла презентация новой отечественной базовой станции для сетей пятого поколения, сообщили CNews представители оператора МТС. Разработкой устройства занималась российская компания «Иртея», в которой МТС владеет 50-процентной долей.

МТС В МТС запустили первую российскую базовую станцию 5G, учли ошибки в других странах

«Иртея» – крупный производитель базовых станций, но фокусируется он на решениях для сетей четвертого поколения. Как сообщал CNews, МТС очень активно внедряет ее станции в свою сеть, в том числе и заменяя ими оборудование иностранных брендов.

3 июня 2025 г. представители МТС заявили CNews, что новая разработка «Иртеи» — это первая отечественная базовая станция стандарта 5G. Отметим, на начало лета 2025 г. в России не существовало ни одной общедоступной коммерческой сети пятого поколения, несмотря на то, что в США и Китае, для примера, эти сети развиваются более пяти лет подряд.

Проблема с частотами

Глава МТС добавила, что самое важное для запуска 5G — это радиочастоты, как писал CNews. Эта тема уже находится в повестке Правительства России и обсуждается там, уточнила она. «Все операторы во всем мире бьются за «золотой диапазон» — 3,4-3,8 ГГц, на котором работает самое большое количество пользовательских устройств. Потому что только его использование позволяет обеспечивать операторам нужную экономику. Поэтому мы надеемся, что в перспективе ближайших двух лет будет решение по этому диапазону в России», — рассказала Галактионова.

«Золотой диапазон» — это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Как писал CNews, он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Операторы связи стремятся получить доступ к нему, так как он экономически выгоднее диапазона 4,8-4,99 ГГц (с возможным расширением до 4,4-4,99 ГГц), указанного в стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Частоты будут разыграны на двух аукционах, стоимость каждого из которых превысит 20 млрд руб., но точная методика их проведения 26 июня 2025 г. еще не определена.

Учимся на чужих ошибках

По словам главы компании МТС, нет худа без добра — мы по ряду объективных причин затянули с внедрением 5G, но это дает нам возможность изучить опыт других стран и учесть их ошибки, которых, поверьте, было достаточно. «Сейчас я уверена, что мы сделаем развертывание 5G-сетей значительно лучше, чем во многих странах, как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения финансовой эффективности», — резюмировала Инесса Галактионова. Она добавила, что до конца 2025 г. власти намерены выставить на аукцион два лота частот для связи 5G.

Конкурс будет на нецелевые частоты, которые не решают комплексный вопрос с развитием технологий 5G, об этом освещал CNews. «Мы пилотировали 5G, понимаем, что использование этих частот неоптимально для любого игрока на рынке. Будем смотреть на условия торгов, сейчас не скажу категорично», — резюмировала топ-менеджер.