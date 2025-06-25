Россияне впервые запустили в стратосферу животных с нейроимплантами в головном мозге. Видео

Специалисты российской биотех-лаборатории Neiry запустили в стратосферу модуль с пятью крысами, в мозг каждой из которых был вживлен нейроимплант. Животные вернулись на землю в целости.

Почти космос

Отечественная биотех-лаборатория Neiry сообщила CNews о проведении уникального эксперимента – ее специалисты отправили небольшой модуль с пятью крысами в стратосферу. Уникальность здесь в том, что в мозг каждого грызуна был вживлен нейроимплант.

Neiry записывала весь процесс полета и следила за состоянием и поведением животных. В космос они не отправились, так как стратосфера не является его частью – она входит в состав атмосферы Земли.

Также стоит подчеркнуть, что до верхнего края стратосферы полетный модуль Neiry, разработанный в России и получивший название Space Pi, не долетел, притом с большим запасом. Стратосфера расположена на высоте от 11 до 50 км от поверхности планеты, а грызуны поднялись в воздух на высоту немногим менее 19 км.

Цель эксперимента

В Neiry сообщили CNews, что целью отправки крыс с нейроимплантом в голове была проверка способности адаптации мозга с интегрированным нейроинтерфейсом к условиям стратосферы. Представители компании заявили, что все жизненные показатели участвовавших в полете «в норме».

Neiry Запуск стратостата

В компании отметили также, что это был «первый эксперимент», не уточнив, когда планируется второй. При этом на вопрос редакции CNews, станет ли Neiry использовать этот модуль Space Pi повторно, представители компании ответили, что это была «разовая разработка под этот конкретный полет».

Neiry Здоровью крыс ничего не угрожало

«Основная цель первого эксперимента – тестирование работы нейротехнологий BCI (Brain Computer Interfaces – прим. CNews) и BAII (Brain Artificial Intelligence Interfaces – прим. CNews), а также реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство. Все эти факторы можно воссоздать только в условиях полета», – подчеркнули специалисты Neiry.

Дальнейшие исследования

Крысы провели в полете полтора часа и поднялись на высоту 18,68 км над поверхностью планеты. Space Pi приземлился в 80 километрах от места запуска.

Все пять крыс с имплантом в головном мозге после возвращения на Землю демонстрировали спокойное поведение. Их направили в лабораторию Института искусственного интеллекта МГУ, работники которого проведут оценку состояния их мозга, а также самого нейроимпланта.

Neiry В стратосфере

Не исключено, что спокойное поведение крыс вызвано тем, какие условия были созданы для них в стратосфере. Стратостат Space Pi, в котором они находились, полностью герметичен и имеет встроенную систему автономного жизнеобеспечения.

К ней относятся модули контроля температуры, давления и газовой среды. Помимо этого, стратостат был оснащен системами видеонаблюдениея и сбора телеметрии. «Капсула выдерживает перепады давления до 6 бар, сохраняет внутреннюю температуру на уровне, комфортном для грызунов, и позволяет обеспечивать жизнеспособность крыс в автономном режиме», – подчеркнули представители Neiry.

Все выше и выше

В планы ученых Neiry входит тестирование нейроимпланта за пределами всех слоев атмосферы Земли, то есть непосредственно в Космосе. «Как только мы убедимся, что наши технологии надежно работают в стратосфере, мы начнем искать ответ на вопрос, можем ли мы использовать взаимодействие между биологическим мозгом и искусственным интеллектом в космосе, чтобы достигнуть отдельных видов нейропластичности, которых не можем достигнуть на Земле», – сказал Михаил Лебедев, профессор МГУ, консультант Neiry.





Лебедев предположил, крысы могли бы «научиться чему-то новому при нулевой гравитации», что привело бы к получению «новых нейрональных репрезентаций», и «переобучению нервной системы». «Это позволит нам узнать, как нервная система может работать в космосе в синергии с искусственным интеллектом. Мы получим ценные данные, которые лягут в основу множества научных публикаций. В будущем комплексы, в которых соединен биологический мозг и ИИ смогут решать много задач, в том числе управлять в том числе космическими аппаратами», – подытожил Лебедев.

Немного о Neiry

Neiry – это компания ООО «Нейри», основанная в июле 2019 г. Она начала с разработки трекеров головного мозга в виде повязки на голову и наушников – CNews писал о них в конце 2022 г., и тогда же был открыт предзаказ на них. В августе 2023 г. они поступили в продажу – их цена выросла с 22,5 тыс. руб. за модель Headband (повязка) и 32,5 тыс. руб. за Headphones (наушники) на этапе предзаказа до 70 и 100 тыс. руб. соответственно.

В сентябре 2023 г. в России был проведен завершившийся успехом эксперимент по управлению транспортным средством силой мысли при помощи трекера Neiry Headband. Роль транспортного средства выполнял электросамокат Segway Ninebot