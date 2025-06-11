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АКРА повысило рейтинг «ИКС Холдинга» до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС Холдинга» — материнской структуры компаний YADRO, «Бюро 1440», «Гарда» и других — до уровня АА-(RU) и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинг повышен

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС Холдинга» — материнской структуры компаний YADRO, «Бюро 1440», «Гарда» и других — до уровня АА-(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщили CNews представители компании. Основанием для пересмотра оценки стали улучшение показателей долговой нагрузки и денежного потока, а также стабильные темпы инвестиций в разработку и производство высокотехнологичной продукции.

В пресс-релизе агентства отмечается, что операционный риск-профиль холдинга по-прежнему оценивается на высоком уровне благодаря сильной рыночной позиции, высокой степени диверсификации и уникальности продуктового портфеля. Особо выделяется деятельность YADRO в сегментах серверов, систем хранения данных и телеком-оборудования, а также роль компании в разработке российских базовых станций операторского класса.

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«Микран» стал собственностью «ИКС холдинга», что повлияло на кредитный рейтинг компании

На высокую оценку также повлияли масштаб и устойчивость бизнеса: по итогам 2024 года показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вырос более чем на 25%.

АКРА также отмечает высокий уровень ликвидности холдинга, наличие возобновляемых кредитных линий и существенный объем долгосрочного финансирования. Несмотря на значительные инвестиции в расширение продуктовой линейки и производственных мощностей, компания поддерживает нейтральный свободный денежный поток и сохраняет устойчивую рентабельность.

В 2025 году в периметр «ИКС Холдинга» вошел «Микран» — разработчик и производитель радиоэлектроники, что, по мнению агентства, усилило вертикальную интеграцию и укрепило позиции группы в сегменте телекоммуникационного и спутникового оборудования.

По оценке АКРА, совокупный профиль риска компании демонстрирует устойчивость, а сохраняющийся высокий объем капвложений (в среднем до 12% от выручки) указывает на долгосрочную стратегию развития технологических компетенций внутри страны.

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