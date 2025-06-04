МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2: Сети 5G в Москве обойдутся в 106 миллиардов

Операторы «большой четверки» (МТС, T2, «Вымпелком» и «Мегафон») представили свои оценки затрат на запуск сети пятого поколения в Москве. Российские компании считают, что это будет стоить им до 106 млрд руб. Предлагаемые на данный момент частоты 5G требуют в полтора раза больше базовых станций, чем при работе на «золотом диапазоне», который в июне 2025 г. занят силовыми структурами и спецслужбами.

Оценка затрат

Операторы «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и T2) подсчитали расходы на внедрение 5G-сетей в Москве, пишет «Коммерсант». Предлагаемые 4 июня 2025 г. частоты 5G требуют в полтора раза больше базовых станций, чем при работе на «золотом диапазоне».

По оценке T2, «Вымпелкома» и МТС, затраты на создание сети 5G в Москве составят 100 млрд руб. По оценке «Мегафона» — 106 млрд руб. При таких показателях окупаемость проекта, по оценкам компаний, может составить от 20 до 30 лет. Операторы «большой четверки» отметили, что частоты 4,8–4,99 ГГц, планируемые для 5G-сетей в России, не оптимальны. По сравнению с «золотым диапазоном» 3,4–3,8 ГГц, который пока недоступен, потребуется примерно в 1,5 раза больше базовых станций. «Мегафон» оценивает, что для полноценной 5G-сети в этом диапазоне одному оператору понадобится установить свыше 22 тыс. базовых станций.

Unsplash - Andrey Omelyanchuk В МТС, T2, «Вымпелком» и «Мегафон» оценили затраты на развитие 5G-сетей в Москве

«Золотой диапазон» — это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Операторы связи стремятся получить доступ к нему, так как он экономически выгоднее диапазона 4,8-4,99 ГГц (с возможным расширением до 4,4-4,99 ГГц), указанного в стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Частоты будут разыграны на двух аукционах, стоимость каждого из которых превысит 20 млрд руб., но точная методика их проведения 4 июня 2025 г. еще не определена.

Проблемы с диапазонами

По данным «Вымпелкома», у диапазона 4,8–4,99 ГГц есть проблемы с электромагнитной совместимостью (ЭМС), касающиеся как текущих пользователей этого спектра в России, так и приграничной координации с соседними странами. Это приводит к трудностям в обеспечении стабильной и качественной работы сетей из-за возможных взаимных помех.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц используется для спутниковой связи. В связи с этим Министерство обороны (Минобороны) России и Федеральная служба охраны (ФСО) выступили против использования данного диапазона для 5G-сетей в России. Согласно правилам Международного союза электросвязи, базовые станции 5G в России должны быть отделены от расстояние 70-450 км от границы.

В Tele2 отмечают, что диапазон 4,8–4,99 ГГц имеет недостатки, к примеру, малую дальность действия и отсутствие покрытия внутри помещений.

По данным МТС, лишь около 3% смартфонов в России поддерживают 5G в этом диапазоне.

Высокая стоимость и сложность развертывания 5G-сетей в диапазоне 4,8–4,99 ГГц напрямую влияют на тарифы на мобильные услуги. По данным Tele2, в мире средний доход с одного пользователя 5G-сетей растет на 15–20% ежегодно. В «Мегафоне» же предлагают ускорить рост тарифов в 3,75 раза для повышения окупаемости 5G, указывая, что в Европе тарифы в пять раз выше, а в США — в десять раз.

Частичная компенсация средств

Как писал ранее CNews, власти вернут сотовым операторам деньги, потраченные на частоты для 5G. Со слов министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, власти стремятся разработать решения, чтобы все деньги, которые Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) получит на аукционах, пошли на поддержку строительства 5G-сетей: «В 100 млрд руб. мы оцениваем создание сети в Москве, 25% (т.е. примерно 25 млрд руб.) мы пока планируем вернуть операторам».

Предполагается, что средства, полученные в ходе аукциона, буду возвращены сотовым операторам в виде льготных кредитов. Кроме того, сотовые операторы получат льготу на оплачу частот.

Китайский опыт

В 2023 г. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая с 1 июля выделило диапазон частот 6 ГГц для работы систем связи 5G и 6G.

Согласно документу, Китай станет первой страной в мире, которая выделит диапазон частот 6 ГГц /6425-7125 МГц/ или его часть для предоставления услуг международной мобильной связи. Это будет способствовать согласованному глобальному и региональному разделению частотного спектра и предоставлению достаточных ресурсов средней полосы диапазона для развития систем 5G и 6G.

Диапазон частот 6 ГГц является единственным высококачественным ресурсом, обладающим значительной пропускной способностью в средней полосе диапазона, с учетом его преимуществ покрытия и емкости, указали в китайском министерстве, добавив, что диапазон 6 ГГц особенно подходит для развертывания 5G-сетей или 6G-сетей в будущем. Этот шаг также поможет стабилизировать ожидания индустрии 5G и 6G, предоставить частоты в средней полосе диапазона для систем 5G и 6G, а также будет способствовать развитию и инновациям технологий мобильной связи, отмечается в постановлении.

Во Всемирной ассоциации GSM (GSMA) отозвались на решение Китая заявлением, что это решение не стало неожиданным. «Разумная политика Китая в отношении спектра средних частот, особенно 2.6 ГГц и 3.6 ГГц помогли этой стране развернуть крупнейшие в мире 5G-сети. В GSMA также считают целесообразным использование диапазона 6 ГГц для 5G.