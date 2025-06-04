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Российские компании объединят решения для резервного копирования и восстановления данных

Разработчик инфраструктурного ПО «Базис» и производитель систем резервного копирования и восстановления данных «Береста РК» обеспечат совместимость своих продуктов для резервирования виртуальных машин.

Объединение возможностей

Ключевым направлением станет объединение возможностей системы резервного копирования и восстановления данных «Береста» с модулем Basis Virtual Protect — решения «Базиса» для резервного копирования виртуальных сред. Так, в перспективе система будет напрямую обращаться к модулям Basis Virtual Protect для выполнения задач резервирования и восстановления, что позволит заказчикам использовать продукт без доработок и с минимальными затратами на сопровождение.

«Совместимость продуктов — один из ключевых факторов зрелости ИТ-экосистемы. Мы видим большой спрос на надежные и протестированные решения в области резервного копирования, особенно при использовании контейнерных технологий и масштабируемых виртуальных сред. Партнерство с «Берестой» позволит нам предложить рынку готовую связку, которая работает из коробки и соответствует требованиям корпоративных и государственных заказчиков», — отметил Андрей Толокнов, директор по развитию «Базиса».

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© everythingposs / Фотобанк Фотодженика
Ключевым направлением станет объединение возможностей решений двух компаний

«Наше партнерство с «Базисом» — это новый этап в развитии экосистемы надежных решений для корпоративного рынка. Интеграция с Basis Virtual Protect усилит защиту виртуальной инфраструктуры клиентов и обеспечит более высокий уровень отказоустойчивости и безопасности», — прокомментировал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор «Береста РК».

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