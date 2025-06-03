Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.



Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Николай Ульянов, заместитель Председателя Правления МКБ

Главная тема CNews FORUM Кейсы - обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Елена Громова, директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов

В CNews FORUM Кейсы 2025 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; директор по информационным технологиям, ФГУП «Космическая связь» Павел Татаренко; директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерство сельского хозяйства Елена Трошина; вице-президент по информационным технологиям Транспортная группа FESCO Дмитрий Суровец; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «ТВЭЛ» Евгений Гаранин; директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Сергей Субачев; руководитель ИТ-блока МКБ Николай Ульянов; директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; директор по информационным технологиям Росгеологии Павел Соловьев; директор ГАУ ИТЦ «Соцзащита» Москвы Денис Солодовников; директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Агроэко» Сергей Меркулов; директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русал» Михаил Граденко; директор по цифровой трансформации UD Group Юрий Секликов; директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова; директор по развитию информационных систем Банка «ВТБ» Олег Тихомиров; директор по ИТ Perfomance Group Александр Бражников; руководитель департамента цифровизации ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко; начальник управления информационных технологий и систем Автозавода Санкт-Петербурга Роман Цыганков; директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников; начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив Росгосстраха Максим Васильев; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники Станислав Ромащев; советник генерального директора по ИТ Henderson Евгений Мельников; директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; советник генерального директора по цифровой трансформации «Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Лебедев; советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Артем Евсеев.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.





В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.