В Татарстане протестируют российскую базовую станцию операторского класса

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и компания «Таттелеком» (бренд «Летай»), объявили о начале сотрудничества по использованию в инфраструктуре оператора мобильной связи Татарстана отечественного телекоммуникационного оборудования.



«Летай» протестирует Yadro

Партнерство предполагает совместное тестирование в 2026 году базовой станции операторского класса компании Yadro. Цель – проверить работу базовых станций в действующих сетях «Летай», оценить их производительность, устойчивость и готовность к промышленной эксплуатации. Такой подход позволит быстрее внедрять отечественные технологии в регионах и адаптировать решения под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи.

«Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до региональных операторов. Сотрудничество с “Таттелекомом” для нас — это возможность лучше понять задачи локальной инфраструктуры и проверить наши решения в реальных условиях. Такое партнерство – это точка роста для всей отрасли», — прокомментировал генеральный директор группы компаний Yadro Алексей Шелобков.

«Тестирование отечественных базовых станций актуально в условиях текущей экономической ситуации для операторов связи. К тому же, согласно последним нормам законодательства РФ, строительство сети 5G будет доступно только на российском оборудовании. Учитывая данные аспекты, мы заинтересованы найти экономически эффективное решение для развития мобильной сети «Летай», связью которой на сегодня пользуются порядка 15 % жителей Татарстана», – отметил генеральный директор «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов.

Совместные испытания с группой компаний «Таттелеком» станут важной частью большой программы тестирования базовых станций Yadro. Также в лабораторно-полевых испытаниях до конца 2025 года примут участие все крупнейшие российские операторы связи. В 2022 году компания уже заключила форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций стандарта 2G/4G/5G до 2030 года с операторами «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». К концу 2025 года на заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна» будет готово к запуску серийное производство аппаратной части.