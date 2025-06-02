CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Техника
|

В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и мобильный оператор билайн продемонстрировали работу телекоммуникационного оборудования, разработанного в России. Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда «ИКС Холдинг» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Отечественное решение для телекома

В ходе демонстрации успешно осуществили голосовые звонки с использованием технологии GSM и передачу данных по технологии LTE, используя коммерчески доступные абонентские устройства, в том числе планшеты KVADRA_T (бренд персональных устройств компании Yadro).

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro: «Мультистандартная базовая станция Yadro соответствует самым высоким стандартам надежности, доступности и масштабируемости для развития телекоммуникационных сетей операторов мобильной связи. Строительство инфраструктуры на базе этого оборудования позволит обеспечить высокие скорости LTE для потоковой передачи данных и доступа к облачным сервисам для российских абонентов, и станет основой для развертывания сетей 5G и развития цифровой экономики будущего».

nik_2772.jpg

Базовая станция Yadro BTS8100 обеспечивает покрытие стенда «ИКС Холдинг» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора по технике, билайн: «Yadro совершает то, что еще несколько лет назад казалось сложной задачей, — создает полноценное отечественное решение для телекома. Их вклад критически важен для отрасли: это не только технологии "здесь и сейчас", но и фундамент для развития сетей следующего поколения. Мы уверены, что именно такие проекты определят цифровое будущее России».

Базовая станция Yadro BTS8100 — это мультистандартное оборудование высокой емкости, поддерживающее современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready, что сделает возможным включение технологии 5G с помощью обновления программного обеспечения, без замены аппаратной части. В решении Yadro предусмотрена поддержка всех необходимых диапазонов частот: 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.

Рекламаerid:2W5zFJUYBGCРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: ИНН 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

В Татарстане протестируют российскую базовую станцию операторского класса

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще