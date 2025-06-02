Российские компании договорились улучшить совместимость своих решений

«Базис» и «СберТех» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Основной целью сотрудничества является повышение технологической совместимости платформы для управления виртуальными средами Basis Dynamix с серверной операционной системой (ОС) «СберТеха» Platform V SberLinux OS Server.



Подробности соглашения

Соглашение о технологическом партнерстве подписали генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов и генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев. Совместная работа партнеров позволит обеспечить эффективное проектирование, разработку и технологическую совместимость флагманских продуктов компаний. В результате пользователи продуктов получат еще более удобную и устойчивую инфраструктуру. Для российского рынка инфраструктурного ПО подписанное соглашение станет примером успешного обмена опытом на уровне разработки сложного программного обеспечения.

Партнерство будет способствовать развитию компетенций продуктовых команд «СберТеха» и «Базиса» за счет обмена инженерным и научно-техническим опытом, а также снижению операционных затрат на поиск и устранение дефектов в коде продуктов. Участники рассчитывают, что результатом партнерства станет повышение зрелости и коммерческой привлекательности разрабатываемого ими ПО.

«Технологическое партнерство со СберТехом позволяет нам из первых рук узнать обо всех возможностях и особенностях операционных систем, а нашим коллегам – лучше понять, как устроена крупнейшая на российском рынке платформа виртуализации. Для наших заказчиков это означает получение более надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры при использовании решений «Базиса» и СберТеха. А для рынка отечественного ПО это еще один сигнал о важности совместной работы над проектами по импортозамещению. Недостаточно просто заменить иностранное ПО на свое, нужно обеспечить его совместимость с другими отечественными решениями, которые будут работать или уже работают в инфраструктуре заказчика», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

© tatsianama / Фотобанк Фотодженика «Базис» и «СберТех» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Импортозамещение инфраструктурного и системного ПО – это тот путь, который рано или поздно придется пройти всем. Наша задача как вендора, сделать так, чтобы для наших клиентов этот путь был максимально комфортным. Еще лучше, когда вместо простой замены клиент получает новые возможности для роста и повышения эффективности бизнеса. Для решения этой задачи мы объединили усилия с технической командой «Базиса», вместе мы поможем российскому бизнесу достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения», — сообщил Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.

О решениях

Platform V SberLinux OS Server – серверная ОС, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности. ОС сертифицирована по 4-му уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам, средствам виртуализации и средствам контейнеризации 4-го класса защиты.

Basis Dynamix Enterprise – высокопроизводительная платформа для построения динамической инфраструктуры и управления виртуальными средами. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Платформа признана лучшей в рейтинге российских платформ виртуализации 2024 года, выпущенным отраслевым изданием CNews. По данным исследования «ТМТ консалтинг», Dynamix Enterprise занимает 35% российского рынка серверной виртуализации.