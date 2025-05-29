«Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов

Производство российских базовых станций для сетей 4G компании «Спектр» осталось без бюджетного финансирования. Выделять дополнительные средства на их разработку и выпуск не планируется. Ранее компания отказалась от создания станций для более современных сетей пятого поколения, которые в России до сих пор не запущены.

Денежный поток перекрыт

Российская компания ООО «Спектр», дочернее предприятие «Ростеха» по производству базовых станций для сотовых сетей, поставила на паузу финансовые вливания в разработку новых базовых станций для сетей четвертого поколения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аудиторскую записку к финансовой отчетности «Спектра» за 2024 г. Сети 4G, они же LTE-сети – самые передовые в России на сегодняшний день. За пределами страны операторы делают ставку на более современные сети 5G, но в России они в коммерческую эксплуатацию пока не запущены.

«В настоящее время сложилась неопределенность в развитии общества, поскольку оно продолжает оставаться участником "дорожной карты" проекта 4G, однако целевое финансирование не доведено», – отмечено в аудиторской записке «Спектра».

Разработка отечественных базовых станций идет ускоренными темпами с весны 2022 г., когда крупнейшие в мире поставщики этого «железа» в лице финской Nokia и шведской Ericsson объявили о своем уходе из России. За прошедшие с того момента три года многие российские вендоры успели не только разработать свои базовые станции, но также наладить их производство и внедрить из в сети крупнейших сотовых операторов страны. Например, станции компании «Иртея» в настоящее время используются в сетях МТС.

Шаг номер два

Отказ «Спектра» (возможно, временный) от финансирования разработки LTE-станций последовал за решением свернуть разработку базовых станций для сетей 5G. Оно было принято в 2024 г. и сопроводилось возвращением субсидии в размере 3,7 млрд руб., выделенной на ее разработку. Однако это не весь объем предоставленных средств – общая сумма составляла 4,4 млрд руб.

© pedro2009 / Фотобанк Фотодженика В России за последние годы появилось несколько разработчиков базовых станций

Помимо этого, летом 2024 г. «Спектр» оказалась под угрозой банкротства. Как сообщал CNews, поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» подал против нее соответствующее заявление в арбитражный суд. Дело было в договоре поставки от 2022 г. на сумму 7 млн руб. «Спектру» удалось избежать банкротства – спор был урегулирован.

Деньги были

Согласно приведенной изданием информации из «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 г.», на направление базовых станций «для выделенных, технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE», выделялось 11,8 млрд руб. в период с 2021 по 2030 гг. Источник примерно трети этой суммы, 4,2 млрд руб. – госбюджет.

Важно подчеркнуть, что исполнителями этого направления указаны «Ростех» и «Спектр».

Представители «Минцифры» заявили «Коммерсанту», что в рамках упомянутой «дорожной карты» учтено сразу несколько мероприятий по созданию отечественных базовых станций. «В этом направлении идет активная работа. Планы по производству и поставкам отечественных БС LTE/5G и обязательства по форвардным контрактам, заключенным в рамках ДК, будут выполнены», – добавили они.

Все изменилось

Неназванный собеседник издания, осведомленный о процессе реализации «дорожной карты», заявил, что в настоящее время в ней нет ни единого упоминания дополнительного финансирования проекта в 2023-2030 гг. По его словам, сейчас в «карте» есть сведения лишь о 566 млн руб. бюджетных денег, которые были выделены еще в 2021-2022 гг. и должны были быть потрачены непосредственно на разработку базовых станций. Также в документе осталось упоминание о 190,7 млн руб. собственных средств «Ростеха».

Изменения связаны с «отсутствием финансирования средствами федерального бюджета», подчеркнул собеседник издания.

Десятки миллионов чистого убытка

Согласно сервису «Контур.Фокус», по итогам 2024 г. компания «Спектр» получила выручку в размере 7,1 млн руб. и чистый убыток 155 млн руб. Годом ранее она тоже была убыточной, но сам чистый убыток был почти вдвое больше – 299 млн руб.

ООО «Спектр» была учреждена в 2021 г. и в настоящее время на 100% принадлежит «Ростеху». Ее создавали для производства базовых станций.

За четыре года существования компания успела выйти на крупнейших операторов связи, хотя и не всех. Так, в «Мегафоне» заявили изданию об отсутствии коммерческих отношений со «Спектром».

В «Т2» рассказали сообщили CNews: Мы обсуждали технические требования к базовой станции, само оборудование (компании «Спектр» – прим. CNews) не тестировали».

В то же время «Билайн» заверил издание, что проводил тестирование базовых станций «Спектра». «Дальше тестов эта работа не зашла – оборудование не соответствовало ключевым техническим параметрам и требованиям», – сказали «Коммерсанту» представители оператора.

В МТС отказались от комментариев.