Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы

Десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в Москве и Московской области остались без доступа в интернет. Сбои начались с утра 28 мая 2025 г. и затронули ряд крупных жилых комплексов. В магазинах перестали работать банковские терминалы, а домофоны функционируют только в режиме механического открытия.

Кибератака на гражданский объект

Тысячи жителей Москвы и Московской области столкнулись с полным отсутствием интернета, пишет «Коммерсант». Причиной стала ИТ-атака, которая повлияла не только на связь, но и на работу домофонов и платежных терминалов.

На ИТ-инфраструктуру интернет-провайдера ACBT 28 мая 2025 г. около 8:10 утра по Московскому времени была совершена крупная DDoS-атака (разновидность DoS-атаки «отказ в обслуживании», цель которой — сделать ИТ-систему жертвы недоступной), которая привела к отключениям сети в нескольких крупных жилых комплексах (ЖК) Москвы.

Информацию подтвердил сам провайдер в своем Telegram-канале. Компания предоставляет услуги связи в том числе ЖК «Первый Ленинградский» (Молжаниновский р-н), «Датский квартал» (пос. Нагорное), «Рихард» (Хорошевский р-н), «Героев» (г.о. Балашиха), «Западное Кунцево», «Династия», «Новое Тушино» и «Новые Ватутинки». В «Главстрой Регионы» (застройщик комплекса «Героев») и ФСК (ЖК «Первый Ленинградский» и др.) от комментариев отказались.

Жители сообщают о невозможности пользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-платежами и другими цифровыми услугами. В магазинах перестали работать банковские терминалы, а домофоны функционируют только в режиме механического открытия. Особые неудобства у жителей вызывает отсутствие доступа к IP-телефонии.

В АСВТ сообщили, что сбой вызван DDoS-атакой с зарубежных серверов. Компания пока не может указать точные сроки восстановления работы. Как пояснили в организации, даже техническая поддержка (на 9:29 утра) временно недоступна из-за зависимости всех ИТ-систем от интернет-соединения. Сотрудники провайдера советуют не перегружать систему лишними звонками с запросами, ведь это может мешать работе других чрезвычайных служб.

Интернет-провайдер

Компания АСВТ работает более 35 лет на рынке телекоммуникационных услуг. АО «АСВТ» обеспечивает связью органы государственной власти федерального и регионального уровней, крупные предприятия, занимающие существенное положение в экономической, социальной и культурной жизни, жилые комплексы и объекты нового строительства в Москве и Московской области.

ОАО «АСВТ» является первым российским коммерческим оператором услуг связи, созданным в ноябре 1990 г. на базе сети связи делового обслуживания «Искра» и мобильной связи «Алтай». Компания АСВТ сотрудничает с девелоперскими и строительными компаниями, работающими на территории Москвы, помогая создавать телекоммуникационную среду объектов строительства, таких как, районы массовой жилой застройки, включая спорткомплексы, больницы и школы; индивидуальные жилые комплексы; бизнес – центры.

Подтверждение ИТ-атаки и ее мощность

Позднее представители провайдера дали официальный комментарий: «Уважаемые абоненты! 28 мая на нашу сеть оказывается массированная ИТ-атака. Из-за этого возможны перебои с доступом в интернет и другими сервисами. Инженеры уже работают над устранением последствий и восстановлением связи. Благодарим за понимание и терпение!» Таким образом, причиной сбоя стала не техническая авария, а внешнее кибервоздействие. Кибератаки представляют собой организованный наплыв трафика, направленный на перегрузку серверов и вывод их из строя. За последние годы такие инциденты все чаще затрагивают городскую цифровую инфраструктуру в России.

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) добавили, что кибератака достигла мощности в 70,07 ГБ/с при интенсивности 6,92 млн пакетов в секунду: «На текущий момент Национальная ИТ-система противодействия DDoS-атакам отфильтровала 47 ГБ/с и 6,12 млн пакетов в секунду».

Ежедневная угроза

21 марта 2025 г. стало известно, что на ИТ-инфраструктуру Lovit была совершена кибератака. К 12:00 количество жалоб на работу ИТ-сервисов от пользователей достигло 1,5 тыс. ИТ-атаки на известного интернет-провайдера Lovit осуществлялись из-за границы, об этом напомнили сотрудники Роскомнадзора.

«ИТ-инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы», — сообщил представитель Роскомнадзора. Отмечается, что кибератаки совершались из США, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов, Хорватии, Швеции и Великобритании. При этом также было зафиксировано нападение из России.