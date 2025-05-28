Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок

Компания «Базис» создала аналог американского продукта VMware — Basis SDN. Компания планирует занять 30% долю российского рынка, а также выйти на рынки Африки и Бразилии.

Аналог VMware NSX

Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта VMware NSX — Basis SDN. Компания планирует занять 30% рынка таких решений в России. Помимо этого, «Базис» выйдет и на рынки Африки и Бразилии. Об этом CNews сообщили представители компании.

Давид Мартиросов генеральный директор компании «Базис» сообщил, что выбор на эти рынки пал из-за их незанятости. Также на мировом рынке наблюдается потребность заменить VMware в первую очередь из-за высокой цены. По словам разработчика, решение Basis дешевле аналога в «два раза».

Точные инвестиции в продукт в компании не раскрывают, но подчеркивают, что вложили «сотни миллионов рублей». Компания ожидает, что окупит инвестиции менее, чем за три года.

Basis SDN — это российское решение для управления программно-определяемыми сетями.

«Продукт переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень программного обеспечения, упрощая инсталляцию и настройку различных компонентов, а также позволяет администраторам создавать и сегментировать сети внутри организации из единой панели управления», — отмечают разработчики.

Basis SDN предназначен для использования в различных отраслях^ от телекоммуникаций и финансового сектора до промышленности, транспорта и государственного управления. Решение работает как в экосистеме продуктов «Базиса», так и в прочих виртуальных средах, построенных на открытом гипервизоре KVM.

Basis SDN создавался в партнерстве с компанией Angie Software коллективом в сотню специалистов. Разработка стартовала в начале 2024 г.

«Уже в первой версии Basis SDN реализовано 80% самого востребованного функционала зарубежного аналога VMware, включая полноценную мультитенантность, микросегментацию и распределенную маршрутизацию», утверждают разработчики.

Централизованное управление виртуальными сетями

Basis SDN обеспечивает единую точку входа для управления, конфигурирования и мониторинга виртуальной сетевой инфраструктуры организации. Благодаря этому администратор получает полное представление о состоянии сетей и может оперативно реагировать на любые изменения.

Решение поддерживает создание сложных сценариев управления, проектирование сетевой структуры под конкретные задачи, мультитенантность, работу с IPv4 и IPv6-трафиком, что повышает производительность инфраструктуры и расширяет возможности предоставления сервисов.

В Basis SDN реализованы безопасное подключение приложений из нескольких компонентов, а также возможность создания безопасных маршрутов и сетевой изоляции компонентов. Продукт также обеспечивает высокую пропускную способность между виртуальными сегментами и поддерживает гибкое масштабирование инфраструктуры без перебоев в обслуживании. На случай сбоев предусмотрены штатные механизмы восстановления.

Поддерживаются самые популярные российские операционные системы Astra Linux и «Альт», а также реализована совместимость с оборудованием крупнейших отечественных производителей, таких как Yadro, Aquarius, OpenYard, «Бифорком», БСТ.

Рынок SDN в России

По данным iKS-консалтиг, к 2030 г. объем российского рынка SDN достигнет 29,4 млрд руб. То есть вырастет почти в два раза: сейчас он составляет 15,9 млрд руб. При этом на долю отечественных решений приходится всего 1 млрд руб., хотя эта доля к 2030 г. вырастет до 11,5 млрд руб.

Чем занимается «Базис»

«Базис» — ведущий российский разработчик ПО для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. Компания является крупнейшим игроком и лидером российского рынка серверной и VDI виртуализации в России, по данным IKS-Consulting.

«Базис» был образован в 2021 г. путем объединения активов «Ростелекома», Yadro и «ГС-Инвест» («ТИОНИКС», Digital Energy и «Скала Софтвер»). Компания предлагает клиентам импортонезависимую экосистему ПО: от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки.

Продукты «Базиса» интегрированы в «Гособлако» (ГЕОП), «Гостех» и Госуслуги и пр. Однако большую часть выручки компании обеспечивают коммерческие заказчики: всего продукты экосистемы «Базис» используются в более чем 700 компаниях различного масштаба.