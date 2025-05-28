CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения Ритейл Интернет Розница ИТ в торговле
|

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Виртуальный мобильный оператор Сбербанка полноценно заработает на территории Крыма и Севастополя с 29 мая 2025 г. Для работы на полуострове дочерняя компания будет использовать инфраструктуру местных операторов.

Российский оператор на полуострове

Виртуальный оператор связи Сбербанка начинает оказывать услуги связи в Крыму и Севастополе с 29 мая 2025 г., об этом CNews сообщили представители мобильного оператора.

Со слов представителей Сбербанка, виртуальный оператор «Сбермобайл» намерен охватить до 10% населения Крыма и Севастополя — около 250 тыс. человек. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), численность населения республики и города составляет 2,47 млн человек на 2024 г.

Для подключения абоненты смогут посетить 23 отделения Сбербанка, действующих на полуострове. Жителям предложат те же тарифы, что и по всей России, включая возможность подключения eSIM (встроенная цифровая SIM-карта, которая заменяет традиционную пластиковую SIM).

В Крыму и Севастополе оператор будет использовать инфраструктуру «Миранды-медиа» — ранее обсуждался запуск на базе «К-телекома», но сделка с ним не состоялась из-за разногласий по условиям. В других регионах России «Сбермобайл» работает на сетях «Мегафона» и Т2.

photo_2025-05-18_15-26-34_1.jpg
Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Херсонес Таврический — государственный историко-археологический музей-заповедник на территории Севастополя. Вдали виден Свято-Владимирский собор

Кроме того, представитель оператора заявил журналистам из «Коммерсант», что Сбербанк также планирует в перспективе выходить и на рынок Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, однако он отказался раскрыть детали и сроки начала работы в этих новых российских регионах.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 19,99% «Миранды-медиа» принадлежит «Ростелекому», а 80% — компании «СК люкстранс», доля которой находится в залоге у акционерного банка «Россия».

Подключение к оператору

Подключиться к «Сбермобайл» и получить физическую SIM-карту можно в любом отделении Сбербанка в Крыму и Севастополе. Также на сайте можно оставить заявку на доставку физической SIM-карты курьером.

По информации CNews, абоненты могут перейти к «Сбермобайл» с сохранением номера, подав заявку на сайте оператора или в офисе Сбербанка. Перенос номера занимает до 8 дней, связь при этом не прерывается. После перехода клиент получает бонус — до 30 ГБ мобильного интернета каждый месяц.

Жители Крыма и Севастополя, подключившиеся к «Сбермобайл», получат доступ ко всем преимуществам оператора: оплата тарифа бонусами «Спасибо», использование мессенджеров без расхода основного пакета интернета и другие бонусы. Также бесплатно предоставляется услуга «Хранитель», которая защищает от спама и мошеннических звонков и позволяет вернуть деньги в случае кражи.

Вклад в развитие инфраструктуры

«Расширение функционала на полуострове Крым и в городе Севастополе для «Сбермобайл» является вкладом в развитие телекоммуникационной инфраструктуры полуострова и дальнейшую его интеграцию в общероссийский контекст, — сказал CNews генеральный директор «Сбермобайл» Сергей Волков. — Главный приоритет и ценность «Сбермобайл» — Забота о клиенте. Мы предоставляем качественные услуги связи и даем пользователям возможность пользоваться всем функционалом экосистемы Сбербанка».

«28 мая 2025 г. сотрудники «Миранды-медиа» построили современную мобильную сеть, которая были запущена в коммерческую эксплуатацию в 2024 г. Всего за год к нам присоединилось более миллиона абонентов, — отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Игорь Жижикин. — Мы рады приветствовать нашего первого партнера из Mobile Virtual Network Operator (MVNO) в лице «Сбермобайл». Мы стремимся к тому, чтобы стать фабрикой MVNO на территориях нашего присутствия и открыты к сотрудничеству с новыми партнерами».

В декабре 2024 г. руководство «Сбермобайл» отменили наценку за услуги в Крыму и Севастополе. Во время пребывания на полуострове абоненты сети могли оставаться на связи без дополнительной тарификации. Клиенты «Сбермобайла», номер которых зарегистрирован в других регионах, автоматически регистрировались в сети местного инфраструктурного оператора. Опция была ориентирована преимущественно на туристов, которым она позволяла пользоваться всеми услугами связи по домашнему тарифу.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Смартфоны вернутся в «нулевые». Приложений не останется: будет только ОС и секретная «фишка»

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Российский сотовый оператор научился измерять эмоциональное выгорание сотрудников

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153