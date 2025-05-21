Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Разработчик ПО для финтеха — компания «Цифровые привычки» сообщила о завершении pre-IPO. В два этапа компании удалось привлечь запланированные 900 млн руб. Если до конца 2027 г. компания не проведет IPO, то она будет обязана выкупить ценные бумаги у инвесторов с доходностью 10% годовых.

Завершение pre-IPO «Цифровые привычки»

Компания «Цифровые привычки» (работает в сфере разработки ПО для финтеха) сообщила о завершении размещения 30 млн акций (17% от общего числа акций), полученных в рамках допэмисии, путем закрытой подписки. Стоимость одной акции составила 30 руб., все акции были оплачены денежными средствами. Таким образом, компания привлекла 900 млн руб.

В начале 2025 г. «Цифровые привычки» начала сбор заявок в рамках pre-IPO (предварительное первичное размещение акций) на Московской бирже. Компания предложила к продаже 30 млн акций по цене не выше 30 руб. за одну ценную бумагу. Акции предлагались для внебиржевого размещения по закрытой подписке квалифицированным инвесторам-участникам клиринга НКО НКЦ или их клиентам.

Инвесторам был предложен pt-опцион, обязывающий компанию выкупить ее акции с доходностью 10% годовых в случае, если компания не выйдет на полноценное IPO до конца 2027 г. Все привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии развития группы (cash-in). Кроме того, мажоритарные акционеры взяли на себя обязательства не продавать принадлежащие ми акции в период после проведения pre-IPO до истечения шести месяцев с момента окончания IPO. Компания рассчитывает, что ее акции будут котироваться на внебиржевом рынке Московской бирже под ликером DGTL.

Этапы проведения pre-IPO

Изначально срок проведения pre-IPO ограничился серединой февраля 2025 г., но затем был продлен о начала марта 2025 г. В марте 2025 г. компания сообщила, что смогла привлечь 540 млн руб. Акции размещались по цене 30 руб. за одну ценную бумагу. Соответственно, компания продала 18 млн акций (10% от общего числа). Около 45% от объема pre-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов. Дополнительно были подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций — также по цене 30 руб. за одну ценную бумагу.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика «Цифровые привычки» привлекла 900 млн рублей

В апреле 2025 г. «Цифровые привычки» сообщили о проведении второго раунда размещения для институциональные инвесторов. Сроки его проведения были установлены с 22 апреля по 22 мая 2025 г. Целью была реализация соглашений о покупке акций «Цифровые привычки», подписанных с рядом крупных институциональных инвесторов в ходе сбора заявок на приобретение акций в рамках pre-IPO.

Структура и финансовые показатели «Цифровые привычки»

В группу «Цифровые привычки» входят три компании: ООО «Цифровые привычки» (разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения и собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов CodeAche), ООО «Финейтив» (поставщик готовых современных коробочных решений для автоматизации работы финсектора и инвестиционных платформ) и ООО «Платформа КИН» (КИНН, разработчик лицензированных платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ).

За девять месяцев 2024 г. выручка группы «Цифровые привычки» составила 710 млн руб., прибыль — 41 млн руб. Объем обязательств группы составляет 292 млн руб., на 68,5% обязательства составляют субсидированные государством кредиты сроком на четыре года по ставке 3% годовых. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составляло 0,46. До размещения единственным акционером компании был Александр Елизарьев.

Опасения аналитиков

По мнению ИФК «Солид», контрактно-сервизная бизнес-модель «Цифровых привычек» является инвестиционным риском. «Существенная доля выручки является сервизной, доля вендорских решений в продажах продолжает оставаться относительно невысокой, что может потенциально негативно отразиться на возобновляемости выручки», — цитирует агентство «Интерфакс» отчет ИФК «Солид».

Кроме того, аналитики отмечают высокий уровень рыночной конкуренции в сфере разработки ПО для финиках: одним из ключевых игроков в данной сфере является «Диасофт», которые провел IPO на Московской бирже в начале 2024 г.

