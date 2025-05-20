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Крупнейшие российские ИТ-компании удвоили выручку за три года

С 2022 г. по 2024 г. выручка 100 крупнейших российских технологических компаний увеличилась на 95%. Первым из числа своих приоритетов лидеры рейтинга назвали искусственный интеллект.

Рост выручки крупнейших ИТ-компаний

По итогам 2024 г. суммарная выручка 100 крупнейших российских технологических компаний на 95% превысила показатель 2022 г. тех же компаний и составила 6,7 трлн руб., сообщило агентство Smart Ranking результаты своего исследования на сайте.

Выручка BigTech 100 за 2022 г. составляла 3,5 трлн руб., за 2023 г. — пять трлн руб.

С учетом уровня инфляции, отечественные бигтехи могут похвастаться тем, что выжили в период турбулентности, и даже ускорили рост, отметили исследователи.

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ededchechine / Freepik
Выручка BigTech 100 за 2024 г. составила 6,7 трлн руб.

Основными драйверами роста они назвали: заполнение освободившихся ниш после ухода западных компаний с российского рынка; популяризацию экосистемных сервисов; цифровизацию многих отраслей экономики; выработанную в пандемию и устоявшаяся привычку онлайн-потребления.

Консолидация рынка

Суммарная выручка десяти крупнейших BigTech компаний за 2024 г. составила почти 70% от общего объема выручки топ-100 (4,6 трлн руб.).

В феврале 2025 г. CNews писал, что всего в 2024 г. в российском ИT-секторе состоялось на 34% больше год к году слияний и поглощений — 86. Это самый высокий показатель с 2019 г. Количество M&A-сделок (слияния и поглощения) в сегменте B2B Software (разработка ПО для бизнеса) в 2024 г. выросло вдвое по сравнению с 2023 г. и втрое — по сравнению с 2022 г. В 2024 г. ИT-компании заключили 23 такие сделки, общий объем которых составил $144 млн.

В топ-10 рейтинга Smart Ranking вошли «Яндекс» (выручка 1 095 млрд), «Т-банк» (962 млрд), Wildberries (657,5 млрд), Ozon (615,7 млрд), «Ростелеком» (341,4 млрд), Сбербанк (3833,3 млрд), «Т 1» (249,56 млрд), МТС (194, 65 млрд), «ВКонтакте» (147,6 млрд), «ИКС Холдинг» (140 млрд).

Восемь из них являются экосистемами. Почти все экосистемы из топ-10 рейтинга показали рост выручки более чем на 100% с 2022 г. по 2024 г.

Лидеры рейтинга назвали своими приоритетами искусственный интеллект и машинное обучение, кибербезопасность, облачные технологии, импортозамещение. BigTech компании ожидают поддержки от государства в развитии ИИ через гранты и субсидии, упрощение законодательства и регуляторных норм, поддержку научных исследований.

«Искусственный интеллект — это не просто тренд, а ключевое направление развития технологической отрасли, которое мы в ГК Softline рассматриваем как стратегический приоритет. Формируя технологические кластеры и развивая собственные ИИ-решения, мы создаем инструменты для цифровой трансформации предприятий, помогая нашим клиентам быть эффективнее и конкурентоспособнее», — сказал CEO ГК Softline Владимир Лавров.

В феврале 2025 г. стало известно о том, что группа компаний «Софтлайн» (Softline) приобрела за 100 млн руб. долю размером 72,5% в компании «Робовойс», разрабатывающей голосовые боты на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Наибольшую долю выручки получили ИТ-услуги

Наибольшую долю (23%) среди BigTech 100 составили компании предоставляющие ИT-услуги, занимающиеся разработкой и интеграцией ПО — «Т1», «ИКС Холдинг», ГК Softline, Isource, «ЭР-Телеком» и др. Выручка компаний по вертикали «ИT-услуги» за 2024 г. составила 1,5 трлн руб.

В декабре 2024 г. CNews Analytics характеризовал ИТ-услуги как один из наиболее динамичных сегментов рынка. Главным стимулом его развития эксперты назвали процесс импортозамещения.

Анна Любавина

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