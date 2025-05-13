Складские роботы Amazon медленно работают и портят товары

Складские работы Amazon в процессе тестирования справились с большинством поставленных задач, но в 15% случаев портили товары, роняя их на пол или неловко пытаясь засунуть в контейнер. Техника пока не готова заменить людей, но может повысить эффективность их работы.



Роботы пока не готовы заменить людей

Американская корпорация Amazon проанализировала результаты тестирования своих складских роботизированных систем под названием Stow и Pick. Робот Stow укладывал посылки медленнее человека и не справился с 15% из 500 тыс. задач. Pick отклонил 19,4% запросов из-за того, что его машинное зрение не распознало предмет. Так что Stow и Pick пока не готовы заменить людей, пишет The Register.

Amazon, как указано на сайте компании, начала использовать робототехнику в 2012 г. с приобретением Kiva systems, которая позже была переименована в Amazon Robotics. На апрель 2025 г. парк Amazon насчитывает более чем 750 тыс. промышленных роботов, которые переносят и сортируют посылки.

Результаты тестирования

Во время тестирования робота Stow, в марте 2025 г., люди укладывали товары со средней скоростью 243 единицы в час, в то время как роботизированные системы достигли скорости укладки в 224 единиц, указано в отчете Amazon.

Amazon На складах Amazon люди пока что лучше роботов переносят и сортируют посылки

Неудачные попытки Stow приводили к повреждению предмета (9% от всех невыполненных корректно задач), чаще всего в результате падения на пол. В 14% неудач страницы книг, которые Amazon продает в больших количествах, были искорежены ботом при попытках поместить их в контейнер.

Исследование показало, что люди быстрее справляются с небольшими посылками, но им требуется больше времени для более крупных предметов, а также тогда, когда им приходится приседать или подниматься по лестнице, чтобы добраться до контейнеров. Исследователи Amazon считают, что, работая на верхних ярусах стеллажей, роботы могли бы на 4,5% улучшить показатели людей, избавив их от использования лестниц.

Робот Pick показал лучший по сравнению с Stow результат по доле успешно выполненных задач (91% из 12 тыс. попыток), однако продемонстрировал сложности с распознаванием предметов. Робототехники Amazon ожидают улучшения производительности визуально-моторного обучения (VMP) путем моделирования сбоев через создание цифровых копий реальных ситуаций.

Складская робототехника

В мае 2025 г. Amazon представила еще одного своего робота, заявив его как первого в мире робота с чувством осязания. Робот-грузчик Vulcan способен захватывать предметы из контейнеров, а ИИ позволяет ему точно размещать их на полках. Искусственный интеллект используется для предварительного расчета того, сможет ли робот захватить определенный предмет, а если что-то пойдет не так, оператор будет проинформирован об ошибке.

Роботы на складе могут выполнять практически любые задачи: сортировать грузы по направлениям, перемещать коробки или паллеты между различными зонами склада и даже формировать микс-паллеты. Каждый робот помогает снизить операционные расходы на обработку грузов как в отдельной зоне, так и на складе в целом. Благодаря роботам складские работники могут следовать принципу «товар к человеку»: сотрудник остается на одном месте, а роботы доставляют ему нужные грузы.

Российский «Яндекс» в 2022 г. заявлял, что разработал два прототипа складских роботов для работы в логистическом комплексе «Маркета». В августе 2024 г. на распределительном центре «ВкусВилла» «Домодедово» состоялся запуск робота-инвентаризатора. Проект разработан компанией «Автомакон». В апреле 2025 г. CNews писал о подписании компанией «Аметист Роботы» (входит в контур «Аметист Кэпитал») эксклюзивного контракта с китайским производителем Tusk Robots на выпуск складских роботов. Ожидается, что первые произведенные в России роботы будут выпущены на рынок в III квартале 2025 г., а общий объем производства в 2025 г. составит около 100 комплексов.