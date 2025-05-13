Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

Малайзия полюбила тайванские GPU

Малайзия значительно увеличила передовых импорт графических процессоров (GPU) из Тайваня в 2025 г., пишет Tom’s Hardware.

Согласно статистике, опубликованной Тайваньской внешнеторговой администрацией, в течение одного лишь апреля 2025 г. с острова было вывезено микросхем данного типа, получателем которых по документам значились заказчики из Малайзии, на общую сумму $2,74 млрд – на внушительные 3400% больше, чем было экспортировано в это небольшое государство Юго-Восточной Азии по итогам апреля 2023 г.

Повышенный интерес малазийцев к тайваньской полупроводниковой продукции наблюдался не только в апреле, но и на протяжении всего I квартала 2025 г., хоть прирост в этот период и был в среднем куда более скромным к аналогичному первой четверти 2023 г., обратил внимание пользователь соцсети X (ранее – Twitter) Kakashii. Так, в январе 2025 г. данный показатель был зафиксирован на уровне $1,12 млрд (+700% к январю 2023 г.), в феврале составил $627 млн, а в марте достиг %1,96 млрд (+3400%).

Таким образом, если доверять статистике властей Тайваня и рассматриваемым вариантом ее интепретации, с начала 2025 г. суммарно Малайзия импортировала GPU (в виде отдельных микросхем и в составе вычислительных машин) на сумму около $6,45 млрд. Это больше, чем весь экспорт данной категории товаров из Тайваня в Малайзию по итогам 2024 г. В 2024 г. тоже наблюдался ощутимый всплеск объемов продаж графических ускорителей в Малайзию, но не столь значительный, как в 2025 г.

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Помимо GPU, в 2025 г. Малайзия резко увеличила закупки вычислительных систем из Тайваня. В марте в страну оттуда было завезено продукции почти на $1,9 млрд – на 366% больше, чем в марте 2024 г. ($401,92 млн), и на 55117% в сравнении с $3,4 млн, зафиксированными в марте 2023 г.

Малайзия: китайский контрабандистский хаб или претендент на технологическое лидерство?

Как отмечает Tom’s Hardware, увеличение Малайзией закупок графических ускорителей и иных компонентов компьютерных систем может быть обусловлено стремлением местных компаний развернуть собственную вычислительную инфраструктуру для обучения и дальнейшего инференса моделей искусственного интеллекта, для чего необходимы значительные запасы современных GPU и прочего «железа».

В мае 2024 г. CNews писал о том, что Власти Малайзии планируют потратить $107 млрд на превращение страны в мощный международный хаб по разработке, производству и тестированию передовых интегральных микросхем. Небольшое государство в ЮВА отныне позиционирует себя в качестве нейтральной площадки, готовой способствовать технологическому сотрудничеству компаний из самых разных стран мира.

Другое возможное объяснение – Малайзия становится своего рода перевалочным пунктом, через который подсанкционная электроника реэкспортируется в Китай. В марте 2025 г., как ранее сообщила Financial Times, власти Малайзии по просьбе коллег из США решили ужесточить контроль за оборотом высокотехнологичной продукции, произведенной с использованием американских технологий. Американцы заподозрили, что Малайзия и другие «соседи» КНР, например, Сингапур используются китайскими компаниями для приобретения передового оборудования в обход экспортных ограничений США.

Тайваньская статистика по экспорту GPU не позволяет сформировать представление о том, в каких пропорциях представлена продукция различных производителей, но вполне можно предположить, что на Nvidia – безусловного лидера в этой сфере, приходится львиная его доля. Как отмечает TechNews, из отчетности Nvidia о реальных объемах поставок в Малайзию судить может быть затруднительно, поскольку компания в ней учитывает местоположение плательщика, а не страну, в которую фактически осуществляется поставка товара. Другими словами, заказанная компанией из КНР через малазийскую организацию партия GPU попадает в статистику продаж в Малайзии, а не Китае.

Многие из раннее введенных вариантов экспортных ограничений компаниям из КНР удавалось успешно обходить – в том числе за счет закупок через третьи страны, поэтому в апреле 2025 г. американские конгрессмены выступили с инициативой по усилению контроля за экспортом ускорителей вычислений американского происхождения в недружественные страны, чтобы пресечь контрабанду в Китай, нарушающую экспортный контроль. В числе предложенных мер – реализация механизма отслеживания фактического местоположения GPU и при необходимости – его дистанционной блокировки.

Формирование запасов перед вступлением в силу самых жестких санкций?

На 15 мая 2025 г. было намечено вступление в инициативы “AI Diffusion Rule” – прощального «подарка» миру от лица уходящей администрации тогдашнего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden). Инициатива, представленная в первой декаде января 2025 г., предполагала разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям искусственного интеллекта, в том числе передовых ускорителям вычислений.

В третью группу попали страны, которым практически закрыт доступ к таким технологиям, в ней оказались в том числе Россия и Китай. Ко второй были прикреплены почти все страны Южной Америки и Африки, а также Сингапур и Малайзия.

Tom’s Hardware предполагает, что колоссальный прирост объема закупок подсанкционной электроники Малайзией может свидетельствовать о подготовке к вступлению в силу “AI Diffusion Rule” странами второй и, особенно, третьей «корзин».

Впрочем, возможно, принятые китайскими и малазийскими компаниями меры в итоге окажутся излишними, поскольку в 7 мая 2025 г. стало известно о том, что администрация действующего президента Дональда Трампа (Donald Trump) рассматривает возможность отмены “AI Diffusion Rule”. В Министерстве торговли США подтвердили наличие таких планов.