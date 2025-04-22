Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра

В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр — Президент России дал Правительству России поручение рассмотреть до 15 июля 2025 г. возможность создания такого центра. Кроме этого, планируется создание роботизированных лабораторий для исследований с искусственным интеллектом и ускорение внедрения в промышленность 3D-печати.

Поручение главы государства

В России появится национальный суперкомпьютерный центр, пишет ТАСС. Вместе с тем Президент России будет ждать предложений по расширению применения технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания, в их числе — создание национального суперкомпьютерного центра. Глава государства дал Правительству России поручение рассмотреть до 15 июля 2025 г. возможность создания такого центра. Согласно документу, к вычислительным мощностям нового центра должен быть доступ у всех российских исследователей.

Планируется создание и роботизированных лабораторий для исследований с ИИ. Российским властям, кроме этого, необходимо создать межотраслевой центр аддитивных технологий, то есть 3D-печати, для ускорения их внедрения в промышленность. Срок — 1 сентября 2025 г. Часть поручений касается организации мероприятий, грантов и исследований. Совместно с Российским научным фондом властям необходимо подготовить к 2026 г.

В феврале 2024 г. в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин говорил о том, что к 2030 г. совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в десять раз. По состоянию на конец 2024 г. Россия по этому показателю занимает лишь 16 место в мире.

Реакция в отрасли

По информации ComNews, участники ИТ-сферы в России считают инициативу многообещающей. Эксперты подчеркивают и важность создания эффективной системы обучения кадров, включающей современные образовательные программы и практическую подготовку для ее успешной реализации.

«Если речь идет о строительстве нового объекта с нуля, то при оперативном выделении финансирования и четкой организации работ его можно реализовать за два-три года. Однако ключевой вопрос здесь, на мой взгляд, не столько в сроках, сколько в том, насколько слаженно будет работать связка между правительством и институтами. Ведь, по сути, этот суперкомпьютерный центр будет работать как общая вычислительная платформа для научных институтов и предприятий», — сказал руководитель отдела инженерной ИТ-инфраструктуры дата-центров ГК Softline Кирилл Сольев.

«Считаю, что реализация данной инициативы положительно скажется на повышении конкурентоспособности России в сфере вычислительных мощностей. Важно отметить, что создание и запуск такого центра необходимо произвести в ближайшее время, так как в этом случае положительный эффект будет достигнут в полной мере», — сказал заместитель директора центра научно-технологической политики Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

Заместитель директора по производству ООО «МД Аудит» (MD Audit, входит в ГК Softline) Евгений Лощаков предположил, откуда можно привлечь кадры для работы в национальном центре: «В первую очередь, нужно задействовать наши ведущие университеты. У них уже есть школы в области суперкомпьютеров, нужно просто масштабировать эти программы. В сотрудничестве с новым центром они смогут готовить инженеров и исследователей, давая им практический опыт работы на мощных кластерах. К этому процессу обязательно нужно привлекать профильные научные сотрудников Российской академии наук (РАН) — у них колоссальный методический опыт, и они могут организовывать стажировки для студентов. Без грамотных специалистов суперсовременный центр не раскроет и половины потенциала. Поэтому инвестировать нужно не только в железо, но и в людей».

Как считает руководитель лаборатории инноваций ООО «Норбит» (входит в ГК «Ланит») Дмитрий Демидов, попасть в топ-10 по мощности суперкомпьютеров не совсем правильная цель. Мы видим яркие примеры, вроде DeepSeek, когда для достижения результата оказывается важнее подход, а не мощности. И стремиться нужно именно к практическим результатам от работы суперкомпьютеров, а не к рейтингу. К тому же, по мнению Демидова, в условиях текущих ограничений занять первые позиции в нем будет крайне сложно.

Нарастить мощность

В 2024 г. Президент России поручил нарастить мощность суперкомпьютеров в десять раз к 2030 г. Со слов главы государства, это абсолютно реалистичная задача.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что всю ИТ-инфраструктуру экономики данных необходимо развивать, и попросил Правительство России предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также разрабатывающих программное обеспечение.

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров оценил в 2-3 млрд руб. расходы на увеличение мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в десять раз к 2030 г. По словам эксперта, все зависит от того, какими именно путями будет достигнута задача. Что касается количества средств — тут пока непонятно. Надо обеспечить создание собственных квантовых сетей, квантовых центров, квантовых компьютеров, которые могли бы обмениваться данными, — сказал Бедеров. По его мнению, увеличение производительности вычислительных машин окажет большое влияние на развитие ИИ и другого программного обеспечения (ПО), а также откроет новые возможности для сферы кибербезопасности.