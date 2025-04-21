Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга

Серверы «Тринити» прошли сертификацию Минпромторга России и внесены в реестр российской промышленной продукции. Этот шаг подтверждает соответствие серверов критериям локализации и дает возможности для участия в госзакупках и проектах с приоритетом на импортонезависимость.



Gen 4/5 – новое поколение решений для ИТ-нагрузок

Сервер «Тринити» ER220HDR-M8 Gen 4/5 — это модель сервера на базе четвертого и пятого поколений процессоров Intel Xeon Scalable, обеспечивающих дополнительный прирост производительности для обработки больших массивов данных. Сервер поддерживает до 18 накопителей и рассчитан на надежную работу под высокими нагрузками благодаря резервированным блокам питания и аппаратным RAID-контроллерам.

Сервер «Тринити» ER225HR-M8 Gen 4/5 — это мощное 2U-решение с высокими требованиями к масштабируемости, пропускной способности и надёжности поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable четвёртого и пятого поколений (до 385 Вт) и до 8 ТБ памяти DDR5. Сервер поддерживает установку до двух полноразмерных GPU, резервирование питания 1+1 и охлаждение шестью сдвоенными вентиляторами Hot-swap. Наличие Dual BIOS, IPMI, Redfish и встроенной поддержки UEFI СДЗ делает модель гибкой и готовой к работе в проектах с повышенными требованиями к безопасности и управляемости.

Серверы «Тринити» прошли сертификацию Минпромторга России

Решения «Тринити» Gen 4/5 соответствуют критериям локализации и прошли сертификацию Минпромторга, подтвердив свою готовность к использованию в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах и в рамках программ импортонезависимости.

Gen 3 – ответ на запрос рынка

Ранее в реестр были включены модели «Тринити» третьего поколения — ER220HDR-M7 и ER225HR-M7. Эти усовершенствованные 2U-серверы на базе Intel Gen 3 Xeon Scalable зарекомендовали себя в проектах с акцентом на импортозамещение: они обеспечивают стабильную работу в высоконагруженных сценариях, поддерживают до двух GPU, до 28 накопителей и оснащены средствами удалённого управления.

Сервер «Тринити» ER225HR-M7 Gen 3 оптимизирован для задач виртуализации и ресурсоемких вычислений: он поддерживает до 28 NVMe-накопителей, до двух GPU и до восьми PCIe-слотов с возможностью масштабирования.

Сервер «Тринити» ER220HDR-M7 Gen 3, в свою очередь, предлагает дисковую конфигурацию 12x3,5” на передней панели и надежную архитектуру с резервированием блоков питания и RAID-контроллерами.

Обе модели оснащены средствами удаленного управления IPMI и Redfish и включены в реестр российской промышленной продукции, что позволяет использовать их в проектах с требованиями по локализации оборудования.

Импортозамещение с прицелом на будущее: «Тринити» усиливает позиции в сегменте отечественного оборудования

«Расширение линейки реестровой продукции «Тринити» за счет новых моделей четвертого поколения — это очередной шаг к устойчивому развитию российского ИТ-сектора. Мы не просто адаптируем решения к требованиям импортозамещения — мы формируем предложения, которые отвечают запросам современного бизнеса и конкурируют на равных с международными аналогами», — прокомментировал Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».