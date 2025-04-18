Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Руководители американской компании Hewlett-Packard согласилась выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя обвинили в ложном завышении цен на компьютеры и периферийные устройства на своем сайте. Коллективный иск против Hewlett-Packard подали еще осенью 2021 г. Истцы настаивали, что сайт Hewlett-Packard отображал вводящие в заблуждение первоначальные цены на различные персональные компьютеры, мыши и клавиатуры для создания иллюзии больших скидок.

Согласована компенсация

Руководство американской Hewlett-Packard (HP) согласилось выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя обвинили в ложном завышении цен на компьютеры и периферийные устройства на своем сайте, пишет Ars Technica.

Истцы утверждали, что компания HP вводила в заблуждение покупателей, указывая на сайте завышенные начальные цены на персональные компьютеры и (ПК), мыши и клавиатуры, создавая иллюзию значительных скидок. Это позволяло рекламировать в официальном интернет-магазине HP мнимую экономию.

Руководство HP согласилась выплатить $4 млн в фонд для покрытия расходов и компенсаций по коллективному иску. Остаток средств распределят между участниками, подавшими претензии. Двое истцов могут запросить до $5 тыс. за услуги представителей. Компенсации доступны клиентам, купившим со скидкой ПК, ноутбуки, мыши или клавиатуры HP, которые более 75% времени с 5 июня 2021 г. по 28 октября 2024 г. продавались по акции. Список включает ноутбуки HP Spectre, Chromebook Envy, Pavillion, настольные ПК HP Envy, Omen, а также клавиатуры и мыши. Компенсация составит от $10 до $100 за продукт.

Wikipedia Руководство HP согласились выплатить $4 миллиона по искам о ложном завышении цен на компьютеры и другую перемирию

К примеру, моноблок HP All-in-One 24-dp1056qe рекламировался за $900 со скидкой $100 от перечеркнутой цены $1 тыс., хотя HP не продавала его за $1 тыс. до покупки. Истцы заявили, что завышенные перечеркнутые цены вводили в заблуждение, побуждали к незапланированным покупкам и давали HP несправедливое преимущество перед конкурентами. В начале 2025 г. руководители HP не признали за собой какие-либо нарушения или ответственность.

HP — одна из крупнейших американских корпораций среди работавших на рынке информационных технологий — классический пример бизнеса, созданного в гараже, и достигшего поистине глобальных размеров. По данным HP, в I квартале 2025 г. выручка в HP была $13,5 млрд, что на $300 млн больше, чем в 2024 г.

Уход из России

Руководители HP объявили о своем решении покинуть российский рынок в марте 2022 г., мотивировав это несогласием с событиями, случившимися месяцем ранее, писал CNews. Поначалу она просто прекратила поставки своей техники в Россию, но это не стало проблемой в связи с тем, что все возникшие трудности решил заработавший в мае 2022 г. параллельный импорт.

HP HP Z1 Tower

Осенью 2023 г., как сообщал CNews, HP приступила к новому этапу ухода из России, на этот раз юридическому. Она инициировала процесс ликвидации своего юрлица ООО «Эйчпи инк», основанного в мае 2015 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. По итогам 2022 г. российская «Эйчпи инк» отчиталась о чистом убытке в размере 1,74 млрд руб. Тогда же она отказалась от аренды двух этажей бизнес-центра «Метрополис» и переехала в крошечный офис размером с квартиру-студию – площадь помещения составила всего-навсего 26 кв. м. Но на этом злоключения российской «дочки» HP не завершились. Как сообщал CNews, в начале февраля 2024 г. российский дистрибутор «Треолан» взыскал с нее более 100 млн руб. HP прекратила оказывать предоплаченную техническую поддержку, за что и поплатилась.

По данным CNews, последние поставки техники HP для заказчиков в России были в феврале 2024 г. При этом ритейлеры и дистрибьюторы с большой неохотой делятся статистикой импорта и продаж устройств компании – Softline, Merlion и «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев.

Манипуляции политикой

В мае 2018 г. руководители HP согласились выплатить компенсацию клиентам, купившим печатающее оборудования, в котором заблокирована возможность использования картриджей сторонних производителей. Соответствующее соглашение заключено между австралийским регулятором и дочкой американской компании — HP PPS Australia.

Согласно заявлению Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), суд наложил на производителя обязательство возместить пользователям часть расходов на покупку следующих моделей принтеров и многофункциональных устройств (МФУ): HP OfficeJet Pro 6230; HP OfficeJet 6820; HP OfficeJet Pro 6830; HP OfficeJet Pro 8610; HP OfficeJet Pro 8620; HP OfficeJet Pro 8630; HP OfficeJet Pro X551dw; HP OfficeJet Pro X476dw MFP; HP OfficeJet Pro X576dw MFP; HP OfficeJet Pro X451dw.

«HP PPS не сообщила австралийским потребителям, что определенные принтеры продавались с функцией динамической безопасности (DSF) и что DSF препятствовала печати при помощи картриджей не от HP. При этом HP PPS знала, что некоторые клиенты использовали или хотели использовать картриджи, отличные от продукции HP», — говорилось в заявлении регуляторам.

В Австралии было продано около 220 тыс. устройств печати с DSF, а часть оборудования получила эту технологию путем обновления прошивки. Производитель выплатит покупателям принтеров по $50. По данным ACCC, компенсацию получат более 2 тыс. человек.

Сотрудники HP создали на своем сайте отдельную страницу, посвященную программе выплаты компенсаций, а также пообещала выпустить программное обновление, блокирующее DSF. Однако эта функция останется в некоторых продуктах в соответствии с соглашением с ACCC, поскольку она, помимо негативных моментов, защищает интеллектуальную собственность HP и снижает количество контрафактных расходных материалов и случаев мошенничества с гарантийным обслуживанием.