Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

Генеральный директор Nvidia встретился с вице-премьером Китая в Доме народных собраний в Пекине 17 апреля 2025 г. После запрета со стороны США поставлять ускорители Nvidia H20 в Китай глава и основатель компании публично заявил, что она будет следовать букве американского закона. При этом он заверил местные власти и клиентов, что компания Nvidia продолжит вести деятельность в Китае. Вице-премьер выразил открытость Китая к расширению присутствия большего числа американских компаний, включая Nvidia, на китайском рынке.

Рыночные возможности США и Китая

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США на поставки, пишет Financial Times.

В китайской столице Дженсену Хуангу пришлось признаться, что новые правила экспортного контроля окажут существенное влияние на бизнес Nvidia. При этом он заверил местные власти и клиентов, что компания продолжит вести деятельность в Китае, поскольку ценит здесь обширный потребительский рынок, передовые программные возможности и динамично развивающуюся промышленную экосистему. Компания-производитель будет использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае, как добавил глава компании Nvidia, подстраиваясь под требования регуляторов.

Переговоры Хуанга указывают на то, что руководство Nvidia не намерено отказываться от китайского рынка и рассматривает возможность разработки еще одного чипа для него, несмотря на запреты Вашингтона. Ведь планы визита главы Nvidia в Пекин были окончательно согласованы после неожиданного решения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) запретить чип H20.

По информации двух источников Financial Times, знакомых с графиком его поездок, Хуанг встречался с клиентами Nvidia, в том числе с основателем стартапа по созданию искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, чтобы обсудить новые проекты чипов для китайских заказчиков.

Nvidia Глава Nvidia и вице-премьер Китая обсудили рыночные возможности для обслуживания потребностей китайского рынка

Затем глава Nvidia провел отдельные переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном (He Lifeng), отметив, что Китай является очень важным рынком для Nvidia и выразив надежду на то, что его компания Nvidia сможет продолжить сотрудничество с Китайской Народной Республики (КНР), сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Свою историю Nvidia начала как компания по производству графических чипов для персональных компьютеров (ПК). Теперь компания поставляет специализированные платформы и ориентирована на четыре крупных рынка: игры, профессиональная визуализация, ЦОД и автомобилестроение. Именно в этих областях технологии визуальных вычислений имеют большое значение.

Как заявили 15 апреля 2025 г. журналистам Financial Times представители Nvidia, они ожидают снижения прибыли на $5,5 млрд из-за новых экспортных ограничений США на свой чип H20. Сообщается, что H20, самый передовой ИИ-чип производства Nvidia, который все еще может быть экспортирован из США в Китай, был спасен благодаря обещанию Хуана инвестировать в новые центры обработки данных (ЦОД) для ИИ в США.

Запрет на продажу

Очередным шагом в американо-китайской торговой войне стало введение администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) запрета в начале 2025 г. на поставки в Китай специально ослабленных ускорителей Nvidia H20.

Деталей пока немного, но уже известно, что новые экспортные ограничения предусматривают ограничение поставок H20 не только в материковый Китай, но и Гонконг, а также другие регионы, вызывающие сомнения у американских властей. Возможность продаж не закрыта полностью — но для этого потребуется получить специальную экспортную лицензию. Руководство Nvidia узнала об этом 9 апреля 2025 г., а позже ей сообщили, что требование о получении экспортной лицензии останется в силе на неопределенный период времени.

Согласно данным, поданным американскому регулятору — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), контроль должен предотвратить использование чипов Китаем в своих суперкомпьютерах. Руководство Nvidia сообщила SEC, что ожидает убытков до $5,5 млрд в I квартале финансового года из-за затрат, связанных с H20, так или иначе со списанием запасов, обязательствами по закупкам и связанными резервами.

По информации The Register, у Nvidia останется огромная партия ускорителей H20, которые она не успела продать в Китай, а теперь они будут занимать место на складах, пока Трамп не решит, стоит ли намерение Nvidia инвестировать в производство ИИ-решений на территории США разрешения на поставки H20 в Китай. С учетом того, что глава Nvidia встречался с Дональдом Трампом в начале апреля 2025 г., вероятно, он не рассчитывал на столь суровые встречные меры. По слухам, именно после совместного обеда администрация Трампа поставила на паузу планы по ужесточению экспортного контроля относительно ускорителей H20.

Потребитель в Китае

В январе 2024 г. руководство Nvidia вело активную подготовку к запуску массового производства своего графического процессора H20 AI GPU, предназначенного для Китая и ожидаемого во II квартале 2024 г.

Этот шаг последовал после анонса компанией Nvidia новой линейки ИИ-ускорителей для китайского рынка, созданных как альтернатива запрещенным Штатами к импорту в Китай чипам H100, L40 и L4.

H20 AI GPU является ограниченной версией процессора H100 GPU и обладает такими характеристиками, как 96 ГБ памяти, скорость до 4,0 ТБ/с, 296 TFLOPs вычислительной мощности, использующей матрицу GH100.