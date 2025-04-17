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Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Опрошенные россияне выразили желание переложить на искусственный интеллект выполнение стрессовых задач. 22% респондентов, например, хотели бы, чтобы ИИ проходил за них собеседование о приеме на работу. Собеседоваться с ИИ-рекрутером согласно меньшее количество кандидатов.

Переложить стресс на плечи ИИ

Делегировать искусственному интеллекту (ИИ) прохождение собеседований выразили желание 22,7% опрошенных россиян. В исследовании, проведенном в марте 2025 г. компанией Honor, как сообщили CNews ее представители, приняло участие 3,6 тыс. жителей 12 городов в возрасте от 21 до 54 лет.

Переложить на ИИ решение стрессовых задач вообще готова большая часть респондентов — 81,5%. При этом уже создают дипфейки (видео, созданное с помощью ИИ) только 1,1% участников опроса.

Собеседоваться с ИИ-рекрутером, согласно данным другого исследования, проведенного SuperJob в сентябре 2024 года, о котором тогда писал CNews, согласны только 13% граждан. И еще меньше (8%) считают, что ИИ можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу.

Рекрутеры против

Случаи использования технологий дипфейков для прохождения онлайн-собеседований пока единичны, сказала Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах. Она считает, что развитие таких технологий несет риски для компаний, которым стоит задуматься о противодействии.

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Рекрутеры опасаются использования кандидатами дипфейков при прохождении удаленных собеседований

Уже сейчас каждый десятый россиянин, по данным сервис «Работа.ру» и ИИ-интегратора WMT Group, прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию, например, для написания резюме, сопроводительных и мотивационных писем.

«Появление технологий дипфейков и инструментов ИИ, способных имитировать человека на интервью, серьезно подрывает достоверность результатов найма. Кандидат может полностью заменить себя на этапе оценки, превращая цифровые каналы рекрутинга из инструмента удобства в зону уязвимости. Стандартизированные вопросы и типовые кейсы теряют актуальность — их слишком легко автоматизировать», — прокомментировала Дарья Баркова, HR-профайлер и предприниматель ИT-рекрутингового агентства Unicorn Search.

По мнению экспертов, в ближайшее время компании будут вынуждены изменить методы подбора персонала, используя новые способы проверки личности кандидатов и подлинности видео во время онлайн-собеседований.

«Как минимум, важно проводить более тщательный первичный скрининг кандидата, не пренебрегать проверкой через внутреннюю службу безопасности. Во время онлайн-собеседований стоит обращать внимание на качество и «естественность» видео, манеру речи», — полагает Осипова.

В 2022 г. CNews писал о случаях использования дипфейков при проведении онлайн-собеседований с кандидатами на удаленную работу в технологическом секторе, с которыми столкнулось ФБР США. В ходе таких собеседований движения тела и губ человека на экране не полностью совпадали со звуком речи говорящего. Были случаи, когда кашель, чихание или другие слышимые действия не совпадали с визуальной составляющей, говорилось в публикации ФБР.

Власти тоже борются с дипфейками

В конце декабря 2023 г. премьер Михаил Мишустин дал поручение Минцифры проработать к 19 марта 2024 г. вопрос выявления фейков, созданных с помощью ИИ.

В сентябре 2024 г. был опубликован законопроект, в котором депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов и сенатор Алексей Пушков предложили установить уголовную ответственность за совершение преступлений с использованием дипфейков.

Как было сказано в пояснительной записке, дополнить Уголовный кодекс необходимо в связи с тем, что современные технологии — «использование нейросетей и ИИ (технологии дипфейк, цифровые маски и т.д.)» — позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно.

В случае принятия законопроекта наказание за клевету с использованием дипфейков составит до двух лет лишения свободы, а за мошенничество — до шести лет заключения. За вымогательство с применением этой технологии смогут сажать на срок до семи лет, а за причинение имущественного ущерба — на срок до пяти лет. В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф в размере до 1,5 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, а за мошенничество с использованием дипфейка может грозить штраф до 400 тыс. руб.

Анна Любавина

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