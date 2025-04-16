Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Инженеры российского оператора мобильной связи T2 протестировали SIM-карты для M2M-устройств разработки «Микрона», российского производителя микроэлектроники. Тесты подтвердили техническое соответствие SIM-карт заявленным требованиям, а также стабильную работу на действующей сети оператора. Разработчики продолжают тестировать разработки отечественных производителей телеком-отрасли и обмениваться операторской экспертизой с рынком.

Тестирование продукта

Оператор мобильной связи Т2 (ранее известный как Tele2) завершил успешные испытания SIM-карт, разработанных российским производителем микроэлектроники «Микрон», об этом проинформировали CNews пресс-службы обеих организаций.

Представители «Микрон» (группа «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») акцентировали внимание на том, что это полностью отечественный продукт, предназначенный для аутентификации пользователей в сети. Результаты тестирования в 2025 г. в Т2 подтвердили, что SIM-карты отвечают всем заявленным требованиям и демонстрируют стабильную работу в действующей сети оператора.

Директор по продукту Т2 Андрей Борзов отметил, что оператор разработал систему тестирования для проверки SIM-карт на всех уровнях, включая сценарии обмена данными. Тесты подтвердили полное соответствие требованиям.

В апреле 2025 г. сотрудники российского оператора мобильной связи Т2 завершили тестирование SIM-карт «Микрона», полностью произведенных в России. Отечественные микросхемы, оснащенные чипом MIK51SM144D от «Микрона», разработанным с Научно-Исследовательский Институт (НИИ) «Молекулярной Электроники» при поддержке Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, прошли проверку по стандартам Т2. Они соответствуют заявленным требованиям, поддерживают 2G, 3G, 4G, OTA-обновления, протокол CRISP (ГОСТ Р 71252–2024) для NB-IoT и LoRa, а также криптоалгоритмы ГОСТ Р34.10-12, Р34.11-12, Р34.12-15, Р34.13-15 и мобильную электронную подпись. Доступные форм-факторы: 2FF, 3FF, 4FF, MFF2 (DFN8).

Директор по абонентскому оборудованию Т2 Владимир Павлов подчеркнул, что вклад отечественных решений в безопасность инфраструктуры и данных абонентов, отметив отсутствие замечаний к SIM-картам «Микрона».

Заместитель гендиректора «Микрона» Евгений Кузьмин заявил о том, что в 2025 г. компания освоила серийное производство SIM-карт, полностью локализованное в России. Чип поддерживает криптоалгоритмы, а после сертификации карты смогут использоваться в системах криптозащиты и доверенных сетях. «Микрон» готов к промышленному выпуску по решению оператора.

Отечественный разработчик

АО «Микрон» — крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис Москва».

«Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Компания входит в группу компаний «Элемент».

На предприятиях группы компаний «Микрон» представлены многочисленные возможности для карьерного, профессионального и научного роста. «Микрон» активно занимается восстановлением научно-технической школы России в области микроэлектроники: готовит специалистов, организует стажировки на ведущие предприятия отрасли, проводит мероприятия научно-технической направленности.

Действующие санкции

Российские операторы связи годами отдавали предпочтение иностранным микросхемам в своих SIM-картах. До введения весной 2022 г. антироссийских санкций это чаще всего были чипы производства западных компаний, в том числе Gemalto и Giesecke & Devrient. После санкций российским компаниям пришлось переориентироваться на китайских поставщиков, продукция которых, как писал CNews, оказалась в несколько раз дороже европейских аналогов.

Оперативно перейти на российские чипы операторы связи не смогли — в стране не было и до сих пор нет нужного объема их производства. Но подвижки в это деле все же есть — зеленоградский «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России», руководство еще в мае 2023 г. заявляло о планах по серийному выпуску микросхем для SIM-карт на замену не только европейским, но и китайским.

Государство со своей стороны настаивает, чтобы в российских SIM-картах были только российские чипы. В конце лета 2023 г. Минпромторг приступил к разработке соответствующих требований к локализации SIM-карт, а также банковских карт, в которых применяются UHF-метки.