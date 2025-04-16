«Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки

«Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке системы «умный дом» в сдаваемые объекты и даже создал для этого отдельное направление в команде.



Новостройки с «Алисой»

«Яндекс» договаривается с крупными застройщиками и операторами систем «умных» зданий в многоквартирных домах о подключении к ним своего виртуального ассистента «Алиса». Под задачу создано новое направление в команде «Умного дома Яндекса с Алисой», пишет РБК со ссылкой на руководителя команды Александра Тимченко.

Компания готовит пакетные предложения для девелоперов, чтобы предустанавливать «умный дом» в сдаваемые объекты. Например, как сказал Тимченко, «умные» реле для управления светом будут устанавливаться на этапе ремонта. Пакеты «умных» устройств будут продаваться вместе с готовой квартирой или в качестве дополнительной опции.

«Владельцы квартир смогут получать комплекты девайсов при покупке и управлять ими с помощью “Алисы”», — отметил представитель «Яндекса». В ближайшее время «Яндекс» запустит первый пилотный проект с застройщиком, сказал Тимченко, но название партнера не уточнил.

Планы «Яндекса»

По данным источника издания, «Яндекс» ведет переговоры с пятью застройщиками, в том числе MR Group и ПИК. Компания планирует оснастить от 100 тыс. до 200 тыс. квартир к 2030 г.

freepik «Умный дом» от «Яндекса» будет продаваться вместе с квартирой или как дополнительная опция

В 2019 г. «Ведомости» сообщали о совместном создании «Яндексом», ПИК и производителем устройств Rubetek системы для умного дома «ПИК.смарт», с помощью которой можно контролировать открытие дверей, расход электроэнергии, протечки труб, наблюдать за происходящим в квартире. Нынешний проект «Яндекса» позволит системе выйти за пределы квартиры и управлять, например, шлагбаумами во дворе, домофоном и др.

Кроме того, как сказал собеседник РБК, ИТ-компания договорилась о сотрудничестве с Ujin, разработчиком решений для «умных» зданий, которыми пользуются собственники жилой и коммерческой недвижимости, девелоперы, управляющие организации, государственные и частные компании, и разработчиком приложения для «умного» дома «Спутник».

«Но “Яндекс” зарекомендовал себя пока преимущественно как лидер рынка потребительских устройств и гаджетов — условно, оснащения «умных» квартир. История же с цифровизацией стройки и ЖКХ намного шире. В этом сегменте потенциал развития на несколько порядков выше», — считает директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин. Он отметил, что рынок технологий в недвижимости (PropTech) относительно молод, единоличного лидера на нем еще нет.

Гендиректор «Юникорна» Светлана Перминова подчеркнула, что платформа Ujin интегрирована не только с «Алисой», но и с «Салютом» (голосовой помощник от Сбербанка), и с «Марусей» (VK).

Автоматизация «умных домов»

По данным «Авито Услуг», в сентябре 2024 г. спрос на установку систем «умного дома» в России за вырос в восемь раз год к году.

В 2024 году рынок решений для «умных» домов вырос на 56% год к году, было продано 5,3 млн устройств на 14,8 млрд руб., приводит РБК данные «Марвел-Дистрибуции». «Яндекс» занял 80% рынка «умных» колонок по продажам в штуках (у VK — 7%, у Сбербанка — 5%).

Внедрением «умных» систем с застройщиками занимается также Сбербанк. Представитель SberDevices рассказал изданию, что их решения применяются, к примеру, в проекте «умной квартиры» в строящемся «СберСити» в Рублево-Архангельском.

«Ростелеком» тоже работает с застройщиками и управляющими компаниями по цифровизации многоквартирных домов («умные» видеодомофоны, комплексное видеонаблюдение в подъездах и дворах, контроль доступа на территорию, «умные» шлагбаумы, приборы учета с автоматической передачей показаний).

Направление «Цифровой недвижимости» есть у МТС. В 2024 г. компания оцифровала более 30 жилых комплексов для 25 застройщиков, в планах на 2025 г. — еще порядка 50 ЖК, рассказал представитель компании.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников оценил объем рынка автоматизации новых многоквартирных домов в в 2024 г. в четыре–пятьумный дом млрд руб. (без учета индивидуальных «умных» устройств). Он добавил, что расходы на автоматизацию окупаются сразу за счет высокой цены квадратного метра, но этот рынок полностью зависим от рынка строительства, который, скорее всего, встанет с текущей ставкой кредитов.