В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать

В Уголовном кодексе России появится понятие «криптовалюта». Это нужно, чтобы определить порядок ее изъятия как имущества в процессе расследования уголовных дел.



Новое понятие в УК

Комиссией Правительства России по законопроектной деятельности одобрен законопроект, в котором цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, пишет ТАСС.

Сейчас в УК и УПК отсутствует понятие «криптовалюта», что осложняет расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием цифровой валюты, и в обеспечении имущественных требований по ним. Ввести такое понятие предложило Министерство юстиции, как указано в пояснительной записке к документу. В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь или дознаватель наделяется полномочиями по ее изъятию.

В марте 2025 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что законопроект о признании криптовалют имуществом в целях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленный на рассмотрение в Правительство, позволит разрешить среди прочего вопросы о наложении на криптовалюты ареста и определения порядка их изъятия в ходе следственных действий.

Порядок конфискации криптовалюты

«Законопроект должен внести ясность в текущее законодательство, поскольку долгое время не было определенности в вопросах, связанных с законодательным регулированием преступлений с цифровыми валютами», — пояснил агентству председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Kanchanara / Unsplash Следователи теперь смогут арестовывать криптовалюту в определенном законом порядке

Он рассказал также, что «при наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалиста». Это должно гарантировать правильное обращение с таким специфичным видом имущества.

Порядок перевода валют будет устанавливаться Правительством. «На практике мы часто сталкиваемся с тем, что валюта хранится на так называемых "холодных" и "горячих" кошельках», — сказал Груздев.

С «горячего» кошелька, по его словам, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, чтобы обеспечить ее сохранность. А в случае с «холодным» кошельком могут быть конфискованы материальные носители, на которых содержится код доступа или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель.

Легализация цифровой валюты и майнинга в России

Госдума приняла законы о регулировании майнинга, оборота криптовалюты и иностранных цифровых финансовых активов, а также об использовании цифровой валюты во внешнеторговой деятельности летом 2024 г. Хотя еще в начале 2022 г. Центробанк выступал за полный запрет криптовалюты в стране.

В ноябре 2024 г. Россия столкнулась со стремительным ростом спроса на специализированное оборудование для добычи криптовалют. Продажи «железа» для майнинга увеличились в два-три раза в сравнении с предыдущими месяцами.

В конце 2024 г. российские власти из-за дефицита электричества до 2031 г. запретили майнинг сразу в 10 регионах. Запрет вступил в силу первого января 2025 г. и действует в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Части Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края тоже попали под ограничения, но временные – майнить будет нельзя в периоды максимального энергопотребления населением и бизнесом.