CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

В Москве назвали лауреатов общероссийской кросс-отраслевой премии в области в области ИИ и анализа данных Data Fusion Awards 2025. Награду получили лучшие проекты компаний, госструктур и образовательных организаций. Члены жюри также выбрали трех победителей конкурса научных статей от Института ИИ МГУ и Банка ВТБ «Научный прорыв года в ИИ», каждый из которых получил 1 000 000 рублей.



Объявление результатов

Торжественная церемония награждения победителей общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий больших данных Data Fusion Awards 2025 прошла в Москве 17 апреля. Организаторами премии выступили издание CNews и банк ВТБ. На суд жюри свои проекты представили организации из самых разных отраслей и сфер.

Нововведением этого года стала научная номинация «Научный прорыв года ИИ», организованная совместно с академическим партнером премии Институтом ИИ МГУ. Призовой фонд конкурса составил 3 000 000 рублей. К участию приняли научные статьи в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2024 году и охватывающие широкий спектр направлений: математический аппарат ИИ, алгоритмы оптимизации, машинное обучение и глубокое обучение, нейроморфные вычисления, робототехника, объяснимый ИИ и другие работы, связанные с инновациями и развитием искусственного интеллекта. В шорт-лист вошли 14 статей, победителями стали три автора.

«В этом году Data Fusion Awards собрал рекордные 180 заявок, включая яркие проекты от опытных команд и дебютантов. Рост числа участников и новые номинации, такие как "Научный прорыв года в ИИ", впервые представленная в этом году, создают основу для развития Data Fusion. Особенно радует научная номинация: 115 заявок на прорыв в ИИ подтверждают, что сфера данных становится межотраслевым драйвером», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Конкурсные заявки оценивали авторитетные ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители некоммерческих организаций и институтов развития.

С поздравлением к победителям обратилась Катерина Тихонова, директор института ИИ МГУ им. М. В. Ломоносова.

Катерина Тихонова присоединилась к церемонии награждения онлайн

«Теперь премия Data Fusion — не только прекрасная площадка для демонстрации технологий в области анализа данных и ИИ, но также и возможность для ученых в области ИИ заявить о себе, получить поддержку, обменяться идеями и найти себе единомышленников. Самое важное, что это правильный сигнал — настоящая поддержка для тех, кто выбирает такой непростой путь, как оставаться в науке, продвигать фундаментальные знания и совершать технологические прорывы», — отметила Катерина Тихонова.



«Вот уже четыре года ВТБ и CNews совместно проводят этот конкурс. Премия становится все более масштабной, прирастает новыми номинациями, — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews. — Рассматривая конкурсные заявки от года к году, мы видим живую историю применения этого стека технологий в России. Платформенность, освоение генеративного искусственного интеллекта, все более глубокое проникновение технологий анализа данных в самые разные отрасли — вот тренды сегодняшнего времени, и они явно прослеживаются в проектах, которые мы наградим сегодня».

Церемонию награждения провела главный редактор CNews Александра Кирьянова

По итогам голосования жюри были определены победители. Премией отмечены шесть лауреатов в четырех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» («ИИ-платформа года», «Монетизация данных», «Промышленность»), «Data Fusion в госсекторе», «Data Fusion в образовании» и «Технологии Data Fusion». Также награды вручили в специальной номинации «Гран-при ВТБ» (подноминации «Бизнес и технологии», «Образование»).

Data Fusion в бизнесе

«В этом году нам поступило много заявок от крупнейших игроков на рынке данных, и мы решили, что им требуется отдельная номинация — "ИИ-платформа года"», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока, старший вице-президент Банка ВТБ, награждавший победителей в номинации «Data Fusion в бизнесе».

В подноминации «ИИ-платформа года» победил «Мегафон» (oneFactor) с проектом «Платформа противодействия социальной инженерии 2.0». Решение выявляет взаимодействие абонентов с мошенниками при подаче заявок на кредиты и переводах крупных сумм. Анализ данных о звонках, SMS и интернет-трафике в режиме реального времени, проработка новых сценариев и алгоритмов позволило увеличить число выявленных случаев мошенничества втрое.

Получать награду вышел Павел Яковлев, директор по продуктам oneFactor и Scoring компании «Мегафон»



Награду Павлу Яковлеву вручал Сергей Безбогов

«Каждый день в России фиксируются десятки тысяч попыток финансового мошенничества, — отметил Павел Яковлев, директор по продуктам oneFactor и Scoring компании «Мегафон». — Мошенники становятся настоящими психологами, искусно манипулируя людьми и заставляя переводить им собственные сбережения, брать кредиты на сотни тысяч рублей. Схемы и способы воздействия постоянно меняются — мы разработали платформу, которая позволяет в realtime обрабатывать подозрительные события с абонентами и отсылать сигналы банкам — для своевременной блокировки. Инновационность подхода — глубокая проработка актуальных сценариев фрода и подключение новых реал-тайм источников, генерация фичей на их основе».

В номинации «Монетизация данных» победителей награждала президент «Ассоциации больших данных» Анна Серебряникова.

«Все большее число организаций запускают проекты по монетизации данных. В этой номинации сражались проекты компаний разных отраслей и масштаба, в которых анализ данных принес ощутимый бизнес-эффект», — отметила она.

Победителем в подноминации «Монетизация данных» стал «Дом.РФ» — благодаря программному решению для интеллектуальной обработки документов DOM.IDP, которое собирает, конвертирует и анализирует информацию из документов разных типов с помощью технологий искусственного интеллекта. За наградой вышли Константин Исаченко, руководитель направления «Искусственный интеллект» «Дом.РФ», Александр Лукьянов, директор «Дом.РФ Технологии», Григорий Грязнов, руководитель подразделения «Данные и новые технологии» «Дом.РФ».

«IDP-платформа представляет собой уникальное инновационное решение, которое объединяет в себе передовые технологии, такие как RAG (Retrieval Augmented Generation), knowledge graph и LLM (Large Language Model) модель, — объясняет Григорий Грязнов, руководитель подразделения "Данные и новые технологии" "Дом.РФ". — Использование технологии RAG позволяет платформе быстро реагировать на изменения в исходных данных и динамически изменять свое поведение для улучшения качества результатов поиска. Эта гибкость и адаптивность делают IDP-платформу эффективным инструментом для обогащения и анализа неструктурированных данных. Использование графа знаний (knowledge graph) позволяет структурировать и организовать данные в виде графа, что упрощает и улучшает процессы поиска верного контекста для генерации ответа с помощью LLM модели. Это помогает платформе эффективно работать с большими объемами данных и извлекать ценные знания из них».

Отдельным треком в номинации «Data Fusion в бизнесе» идет «Промышленность», в которой состязаются предприятия, внедряющие в свои процессы решения для анализа данных. Награждал победителей Эдуард Шантаев, генеральный директор ФЦПР ИИ, который обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга РФ.

Победителем в номинации стала минерально-химическая компания «Еврохим» с приложением для распознавания пород «Минералогия». Проект автоматизирует традиционные ручные процессы геологов, значительно ускоряя сбор, обработку и анализ данных о качестве добываемой руды. Благодаря использованию технологий компьютерного зрения и машинного обучения, сотрудники, не обладающие экспертизой геологов, могут легко проводить замеры на месте, данные быстро обрабатываются и доводятся до геологов, что увеличивает эффективность работы рудника и улучшает качество извлекаемого материала.

На сцену вышли Анвар Хафизов, эксперт направления видеоаналитики «Еврохим» и Артем Рагозин, начальник управления «Беспроводные технологии, видеоаналитика, аудиоаналитика» «Еврохим».

Слева направо: Анвар Хафизов, Артем Рагозин, Эдуард Шантаев

«Уникальность и актуальность проекта ПАК "Минералогия" для индустрии заключается в предложении инновационного решения, которое сочетает в себе современные технологии и методы анализа. Собственная разработка "Еврохима" представляет собой комплекс приложений, включающий в себя мобильное приложение горного мастера и десктоп приложение геолога, позволяющий по изображению поверхности горной выработки точно определять качественный и количественный состав горных пород, оперативно передавать эти данные из шахты наверх, автоматически обрабатывать и выдавать специалисту геологической службы для принятий решений по корректировке движения комбайна с целью получения руды более высокого качества», — рассказал Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации группы «Еврохим».

Data Fusion в госсекторе

В 2024 г. в работе жюри премии принял участие гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко — он же вышел на сцену назвать победителя в номинации Data Fusion в госсекторе.

«Госсектор постепенно внедряет принцип data driven — стартовала новая нацпрограмма "Экономика данных", цифровых сервисов становится все больше — главное, чтобы была здоровая конкуренция между государственными и коммерческими сервисами», — отметил Плуготаренко перед тем, как пригласить победителя.

Премию в этой номинации за платформу «Лобачевский» получил Аналитический центр города Нижнего Новгорода. Систему внедрили в отраслевых и территориальных органах администрации Нижнего Новгорода — она объединяет информацию из 370 тыс. субъектов данных анализирует ключевые показатели деятельности города с использованием искусственного интеллекта, прогнозирует тренды и предоставляет рекомендации для принятия управленческих решений. На основе данных формируется ежедневный отчет главе города. С помощью решения с 2023 года удалось отработать более 140 тысяч интернет-сообщений жителей, среднее время ответа жителю сократилось до 13 часов

За наградой вышел Марат Фатхуллин, директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода.

«Для государства, для городов, регионов, правительства в целом — каждый житель становится клиентом, и в конечном итоге государство, наверное, станет большой ИТ-компанией», — отметил Марат Фатхуллин, директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода.

Технологии Data Fusion

Итоги конкурса в номинации Технологии Data Fusion объявил Владислав Шишмарев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

«По конкурсным заявкам этого года заметен тренд на рост числа отраслевых решений для анализа данных. В конкурсе приняли участие решения для сферы туризма, медицины, ЖКХ, недропользования, производственных предприятий и так далее. В конечном счете победило тоже отраслевое решение», — отметил Шишмарев.

Победу одержала компания «ГеомирАгро» с системой «АссистАгро», которая мониторит с/х посевы при помощи дрона и рекомендаций на базе искусственного интеллекта. Нейросеть при осмотре поля автоматически распознает культурные растения и сорняки, оценивает густоту посевов и степень засоренности. На основе этих данных система дает рекомендации по оптимальной защите растений, подбирая средства и сроки обработки. Дрон работает в автоматическом режиме через мобильное приложение.

За наградой на сцену поднялся Илья Воронков, генеральный директор группы «Геомир».



«"АссистАгро" — облачная SaaS-платформа и мобильное приложение для эффективного управления сельскохозяйственным производством, — отметил Илья Воронков, генеральный директор группы "Геомир". — Одно из ключевых направлений функционала — автоматизированный контроль состояния полей с помощью спутникового мониторинга, облетов полей дронами и анализа полученных данных собственными моделями компьютерного зрения. Модели CV обучены на более чем 3 миллионах фотографий полей, собранных и размеченных нашей командой. На текущий момент через платформу мониторится более 14 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, а решением пользуются более 900 клиентов в 4 странах».

Data Fusion в образовании

К участию в этой номинации пригласили образовательные проекты, которые применяют нестандартные подходы к подготовке специалистов по работе с данными и стремятся к синергии компетенций самого разного плана. Вручал награду директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

В церемонии награждения участвовал Андрей Райгородский

«Если в первые годы существования премии во многом соревнование было между университетами, сейчас видим, что оно переместилось в сторону индустрии, коммерческих компаний», — заметил Райгородский.

В итоге лучший проект, по мнению жюри, в номинации представила МТС Web Services со своей Школой аналитиков данных МWС.

«На рынке в разное время появлялись замечательные проекты по обучению ML/DS. Но, как правило, они были ориентированы на тех, кто уже получил техническое образование. Такие проекты были растянуты на полтора-два года и имели уклон в сторону подготовки именно разработчиков, но со знанием ML/Big Data. МТС — это экосистема, включающая в себя очень широкий спектр разнородных продуктов — от финтеха до онлайн-кинотеатра, от сервисов защиты от мошенников до игровых платформ и многое другое. Мы поставили себе цель за год «с нуля» обучить студента любой исходной профессии без отрыва от производства таким образом, чтобы на выходе был специалист уровня Junior, которого мы бы с радостью взяли на работу в любой из наших многочисленных активов», — отметил Никита Зелинский, руководитель Центра компетенции Data Science, Центр Big Data МТС Web Services.

На фото слева направо: Алина Веденская, Никита Зелинский, Екатерина Карцева

Церемонию награждения также посетили его коллеги — Екатерина Карцева, руководитель молодежных и образовательных инициатив Центра развития и обучения персонала МТС Web Services и Алина Веденская, менеджер образовательных проектов Центра развития и обучения персонала МТС Web Services.

Гран-при ВТБ

Подход Data Fusion лежит в основе многих партнерств ВТБ с другими игроками рынка данных. Отбор проектов для награждения в номинации «Гран-при ВТБ» вели представители банка. Специальной премией в двух номинациях «Бизнес и Технологии» и «Образование» наградили три проекта.

Победителей в номинации «Гран-при ВТБ» назвал Сергей Безбогов. В первой подноминации наградили две компании: «Еврохим» с приложением для распознавания пород «Минералогия» и «ГеомирАгро» с системой «АссистАгро».

Во второй подноминации победу одержало Правительство Москвы с ИИ-сервисом «Цифровой учитель» по математике в «Московской электронной школе». Это ИИ-сервис для учащихся 5-9 классов по математике, который анализирует знания ребенка, определяет сложные для него темы и предлагает упражнения для восполнения пробелов. Среди пользователей: больше 392 тысяч школьников и больше 6 тысяч учителей. 70% учителей математики регулярно используют сервис «Цифровой учитель», а среди учащихся 5-9 классов этот показатель составляет 57%.

На сцену за наградой вышла Ольга Чуракова, заместитель руководитель образования и науки города Москвы

«В ближайшем будущем мы надеемся охватить не только математику, но и другие предметы», — отметила Ольга Чуракова, заместитель руководитель образования и науки города Москвы.

Конкурс научных статей

В новой номинации «Научный прорыв года в ИИ» наградили трех победителей, которые разделили между собой поровну призовой фонд конкурса в 3 000 000 рублей. Победителей объявляли Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ и Андрей Грунин, заместитель директора Института искусственного интеллекта МГУ.

Одним из победителей стал Айдар Булатов, аспирант МФТИ, научный сотрудник AIRI со статьей "Beyond Attention: Breaking the Limits of Transformer Context Length with Recurrent Memory". В статье описывается нейросетевая модель, способная успешно обрабатывать контекст размером более 2 млн токенов — этого удалось достичь с помощью архитектуры рекуррентного трансформера с памятью (RMT) и предложенного метода обучения с расписанием.

Результат позволил языковым моделям глубже понимать контекст решаемой задачи и искать релевантную информацию в объемных источниках данных. RMT дважды побил мировой рекорд по длине контекста решенной задачи среди нейросетевых моделей. Более того, благодаря линейному масштабированию числа операций по длине контекста, вычислительные затраты в сотни раз ниже, чем у современных LLM, что позволяет решать такие задачи даже на потребительских GPU, например, на Nvidia 1080ti».

Второй победитель — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник AIRI, МФТИ, Юрий Куратов со статьей "BABILong: Testing the Limits of LLMs with Long Context Reasoning-in-a-Haystack". Статья посвящена длине контекста LLM — это важный показатель, который определяет объем информации которую может обработать модель, а значит, и то насколько качественные ответы получит пользователь. Автор предложил бенчмарк, который проверят эффективность использование контекста — бенчмарк BABILong основан на идее поиска «иголки в стоге сена», т.е. модели необходимо ответить на вопрос по информации, спрятанной в большом наборе текстов.

Третьим победителем стал кандидат компьютерных наук, руководитель группы «Методы оптимизации в машинном обучении» AIRI, старший преподаватель «Сколтеха» Александр Тюрин со статьей "On the Optimal Time Complexities in Decentralized Stochastic Asynchronous Optimization". Работа посвящена изучению методов оптимизации, таких как SGD и Adam, в распределенных вычислительных системах, где множество компьютеров, серверов или устройств работают параллельно, асинхронно и взаимодействуют через сеть. Эти методы являются основой всех современных фреймворков, таких как PyTorch, Jax и TensorFlow, применяемых при обучении. Цель исследования состояла в разработке новых алгоритмов и доказательстве их оптимальности. В рамках работы удалось решить множество прикладных математических задач, что позволило глубже понять, как систематически разрабатывать и совершенствовать методы.

Кто и как оценивал проекты

В состав жюри премии вошли эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха», руководитель группы Learnable Intelligence Института AIRI Евгений Бурнаев, генеральный директор ИТ-Холдинга «Т1» Алексей Фетисов, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кроме того, состав жюри вошли CDO «Авито» Андрей Рыбинцев, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» (ИТ-Холдинг «Т1») Сергей Голицын, директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

«В этом году проекты, представленные на премию Data Fusion, отличались высоким уровнем зрелости, масштабом внедрения и значимым экономическим эффектом для целых отраслей, — отметил член жюри Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома». — Особенно радует, что технологии ML и computer vision вышли за рамки дискуссий и активно реализуются на практике во многих предприятиях и ведомствах. Меня впечатлили кейсы, в которых цифровая и ИИ-трансформация идут рука об руку: когда внедрение технологий не просто происходит само по себе, а сопровождается полной трансформацией бизнес-процессов. И хотя назвать безусловного лидера среди отраслей непросто, особенно радует промышленность — по представленным проектам видно, как она последовательно усиливает свою технологичность».



«Очень приятно, что каждый год интерес к конкурсу и количество участников растет, — отметил член жюри Тигран Саркисов. — В этом году, как и ожидалось, мы увидели большое количество хороших интересных проектов с использованием больших языковых моделей. Проекты участников во многом помогают экспертам из разных индустрий и с разным опытом обменяться интересными идеями. Мне кажется, это и есть то, что мы можем назвать Data Fusion».

В оценке научных статей также приняли участие руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ Антон Конушин и заместитель исполнительного директора – директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.