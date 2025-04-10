Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

Сотрудники Министерства внутренних дел предупредили о мошенничестве под предлогом оплаты таможенных пошлин. В соответствии с новой схемой на маркетплейсах или при торговле через Telegram-каналы мошенники выманивают у своих жертв деньги, убеждая их в необходимости оплаты таможенных пошлин.

Новая схема обмана россиян

Мошенники начали выманивать деньги под предлогом оплаты таможенных пошлин, об этом предупреждают сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России.

По информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты таможенных пошлин.

Таможенная пошлина — обязательная плата за товар из-за границы, который попадает в РФ. Такую пошлину платят и физические лица, и компании. Размер пошлины зависит от стоимости товара, его веса, целей использования и способа доставки в Россию. После заказа таможенная служба на границе РФ проверяет его содержимое и стоимость. Если заказ не превышает лимиты, его передают Почте России или службе доставки — зависит от выбранного способа. Если за заказ нужно платить пошлину, то таможенники передают сведения службе доставки и выпускают товар. Служба доставки связывается с покупателем и направляет ему данные для оплаты.

Государственная дума полиции предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

Сотрудники из УБК МВД опубликовали пример фальшивого документа от Федеральной таможенной службы (ФТС), в котором указано, что необходимо оплатить 25 тыс. руб. — 14 тыс. руб. комиссии агента и 11 тыс. руб. транспортной компании. Это противоречит российскому законодательству.

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на апрель 2025 г., пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. Для экспресс-доставки или Почты России этот лимит составляет 200 евро (или 18,7 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 г.) и 31 кг на заказ. Пошлину можно оплатить онлайн или при получении посылки. Организации, частные лица, а также компании не имеют юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.

Пороги для беспошлинного ввоза товаров

Ввозная таможенная пошлина представляет собой обязательный платеж, который взимают таможенные органы государств-членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Ставки ввозных таможенных пошлин устанавливает Евразийская экономическая комиссия.

Министерство внутренних дел России Подделка документов

С апреля 2024 г. снижен порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Повышенный лимит в 1 тыс. евро (или 93,9 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 г.) не продлили. Поэтому теперь действуют следующие нормы: 500 евро (или 46,9 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 г.) и 25 кг — для личного ввоза товаров по земле и воде любым транспортом или пешком; 200 евро (или 18,7 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 г.) и 31 кг — для товаров, которые доставляют из-за рубежа с помощью экспресс-перевозки или Почты России. Кроме того, также действует лимит в 10 тыс. евро (или 939,7 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 г.) и 50 кг для товаров, которые ввозят в Россию на самолете.

Такие же нормы в 2024 г. утвердили для товаров, которые ввозят в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, но в Армении такие лимиты действуют давно, там изменились только пороги для посылок. Стоит отметить, что сам беспошлинный лимит применяют к каждому заказу.

Клонирование аккаунтов

8 апреля 2025 г. в Центре цифровой экспертизы Российской системы качества («Роскачество») предупредили россиян о клонировании аккаунтов в социальных сетях, это лишь один из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные.

«Роскачество» — национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, которая была создана по распоряжению Правительства России. Организация призвана повысить общее качество товаров на прилавках и обеспечить доверие покупателей к российской продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Иногда злоумышленники сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана. Эксперты рекомендовали периодически проверять свой профиль на наличие двойника.

Клонирование аккаунта — это создание мошенниками новой учетной записи с копированием существующих данных. Мошенники собирают из вашего профиля всю доступную информацию, такую как имя, фотографии и другое содержимое профиля, и дублируют ее в новый профиль.

Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. В редких случаях мошенники сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана.

Со слов руководителя Центра цифровой экспертизы «Роскачество» Сергея Кузьменко, защита учетной записи от клонирования в первую очередь предполагает контроль видимости профиля, потому что именно наполненные информацией аккаунты подвержены этой угрозе. Кузьменко добавил, что на 2025 г. важно усилить настройки конфиденциальности аккаунта и сократить круг лиц, которые могут просматривать ваш профиль и публикации. Ограничив видимость только для друзей, вы снизите вероятность того, что мошенники получат доступ к информации, необходимой им для клонирования профиля. При этом будьте осторожны с приглашениями в друзья: не принимайте их от людей, которых вы не знаете, рекомендовал эксперт.