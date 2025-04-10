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Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые

Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. и получил 40,7% в капитале компании НДТ, занимающейся разработкой технологии промышленного производства алмазных пластин для применения в электронике нового поколения.

Инвестиция в миллиард рублей

Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в New Diamond Technology (НДТ), производителя алмазных пластин, которые используются также в качестве подложек в электронике, сообщили CNews представители фонда. Средства будут направлены на развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы для рынка микроэлектронных и квантовых компонентов.

НДТ занимается разработкой сквозной технологии промышленного производства монокристаллических алмазных пластин для применения, например, в квантовой электронике, при изготовлении электронных компонентов микроэлектроники, силовой электроники и СВЧ. Это является приоритетом стратегии компании, по словам технического директора НДТ Александра Колядина.

Якорным инвестором фонда «Восход» является группа «Интеррос» Владимира Потанина. В марте 2025 г. CNews писал, что «Восход», ориентированный на уже доказавшие эффективность бизнес-модели технологические компании, вложил 305 млн руб. в разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis.

Изменение структуры собственности

НДТ создана в 2014 г., как указано на ее сайте. Местоположение — Санкт-Петербург (Сестрорецк), генеральный директор — Колядин Роман Александрович.

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Алмаз решает одну из наиболее распространенных проблем кремниевой электроники - перегрев устройств

«Восход», выяснили «Ведомости», получил 40,7% в капитале НДТ, которую, как сказал изданию управляющий партнер фонда Руслан Саркисов, в ходе сделки оценили не менее чем в 2,5 млрд руб. Выручка ООО «НДТ» за 2024 г. составила 183,3 млн руб., убыток — 500,3 млн руб.

До сделки 100% компании принадлежали Теймуразу Хихинашвили. В 2014 г. Mineral Assets Corporation, бенефициаром которой он выступал, получила 100% акций НДТ от ее основателя Николая Хихинашвили и инвестировала в ООО «НДТ», по словам представителя компании, более $50 млн на начальных этапах.

Альтернатива кремнию

Алмазные пластины являются основой электронно-компонентной базы электроники и квантовой электроники нового поколения. Алмаз решает в том числе одну из наиболее распространенных проблем — перегрев устройств. С ростом количества вычислений, производимых процессорами, растет нагрев кремниевой подложки, а теплопроводность алмаза больше в четыре раза, чем у карбида кремния и более чем в 10 раз выше, чем у нитрида галия.

Разработкой алмазных технологий в электронике занимаются ученые разных стран. В ноябре 2024 г., например, исследователи из расположенного в Хэфэе (Китай) Университета науки и технологий (University of Science and Technology) нашли способ использовать алмазы в качестве сверхплотного носителя информации, в котором можно хранить 1,85 ТБ информации на одном кубическом сантиметре.

Современные жесткие диски могут хранить почти в два раза меньше — около 1 ТБ на одном кубическом сантиметре. Но гораздо больший интерес вызывает надежность алмазных носителей — изобретение китайских ученых позволит хранить данные миллионы лет, по словам изобретателей.

В декабре 2024 г. Бристольский университет и Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) объявили о создании алмазной батареи на основе углерода-14, способной обеспечивать питание устройств в течение тысяч лет.

Анна Любавина

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