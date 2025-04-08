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У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью»

Иск «Транснефти» к Cisco на сумму 5,85 млн руб. удовлетворен. Компания судится еще с несколькими западными корпорациями из-за их отказа от исполнения обязательств по договорам на закупки ПО и оборудования.

Иск удовлетворен

Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб., пишет ТАСС.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Ответчиками по иску указаны Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз».

«Транснефть» — российская транспортная компания, оператор магистральных нефтепроводов, 78,55% уставного капитала или 100% голосующих акций которого принадлежат государству. Она подавала также иски к американским технологическим компаниям IBM на 83,1 млн руб., Red Hat на 12,8 млн руб. (удовлетворен судом) и Citrix на 17,1 млн руб.

Другие претензии «Транснефти»

«Транснефть», по данным агентства, заявляла три иска на общую сумму 62 млн рублей к Cisco. Претензия на 193 тыс. рублей компания отозвала.

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Cisco
Суд приговорил Cisco к уплате «Транснефти» почти шесть млн рублей

В декабре 2024 г., как писали «Ведомости», ПАО «Транснефть» подала апелляцию на решение суда вернуть иск на сумму 56 млн руб. к Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз» с требованием взыскать убытки, причиненные в результате отказа от исполнения договорных обязательств. В качестве третьих лиц в деле фигурируют ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Инлайн МСП».

В других исках «Транснефти» к американскому разработчику и производителю сетевого оборудования Cisco третьими лицами являются АО «Форт диалог», ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Объединенная поставочная компания», выяснило издание.

Cisco ушла, но может вернуться

В марте 2022 г. Cisco полностью остановила поставки всей без исключения своей продукции в Россию. При этом на тот момент официальных заявлений о прекращении своей деятельности в стране компания не делала. В начале марта 2022 г. она также закрыла доступа к своей сетевой академии российским студентам и инструкторам.

Тогда же была временно остановлена работа сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. В мае 2022 г. он окончательно перестал функционировать в России. В конце июня 2023 г. Cisco закрыла свой российский офис, а в декабре 2023 г. ликвидировала российское юрлицо. В декабре 2022 г. компания Meraki, «дочка» Cisco, объявила о намерении отключить от облачных сервисов все сетевые устройства, находящиеся в России.

С тех пор Cisco столкнулась с масштабными трудностями. В августе 2024 г. CNews писал, что она намерена уволить четыре тыс. человек вследствие резкого падения продаж ее «железа» по всему миру.

В феврале 2025 г. Cisco называлась в числе мировых гигантов, которые вскоре могут вернуться в Россию и опять занять определенную долю российского рынка, наряду с Microsoft, Intel и AMD, Samsung, Dell.

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