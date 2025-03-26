Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО

Иск к Siemens

Компания VMware, американский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, подала в суд на немецкого технологического гиганта Siemens, обвинив его в нарушении копирайта, пишет The Register.

Исковое заявление VMware было зарегистрировано 21 марта 2025 г. Федеральным окружным судом Делавэра (США). Согласно документу, Siemens якобы использовала большее количество экземпляров ПО VMware по сравнению с количеством лицензий на софт, приобретенных ей ранее.

VMware считают, что действия Siemens нарушают законодательство США о защите интеллектуальной собственности. В исковом заявлении VMware утверждает, что Siemens применяла без лицензии такие программные продукты как vSphere, vRealize Suite, vCenter Server, NSX, NSX Advanced Load Balancer, Cloud Foundation и Virtual SAN различных версий.

VMware VMware поборется с Siemens в суде

Истец, в частности, просит суд обязать ответчика компенсировать ему весь нанесенный финансовый ущерб – его размер, как ожидается, будет определен в ходе процесса, а также предписать Siemens прекратить нарушение законных прав истца.

Истоки конфликта

VMware заподозрила Siemens в использовании нелицензионных копий ПО после того, как последняя предприняла попытку договориться с вендором о расширенной поддержке некоторых из его программных продуктов, развернутых в инфраструктуре немецкой компании.

Как отмечает The Register 9 сентября 2024 г. Siemens передала VMware список применяемого ей ПО вендора и «потребовала от VMware принять заказ на услуги по обслуживанию и поддержке перечисленных продуктов». В исковом заявление утверждается, что количество развернутых в Siemens экземпляров ПО VMware, упомянутых в списке, значительно превосходило количество лицензий, ранее купленных у нее немецкой компанией.

В VMware утверждают, что зафиксировали факт использования Siemens нелицензионных копий ПО по результатам изучения содержимого списка, о чем впоследствии уведомили клиента.

В Siemens же якобы настаивали на корректности информации в переданных VMware документах и требовали обеспечить поддержку указанных в них систем. Более того, немецкая компания пригрозила VMware судебным иском в случае отказа.

Siemens была уверена, что основания для такого иска у нее имеются, поскольку заключенное с VMware соглашение предусматривало возможность продления срока поддержки приобретенного у нее ПО на один год. Нежелание вендора обслуживать нелицензионные экземпляры ПО было воспринято Siemens как отказ от исполнения взятых на себя обязанностей со стороны VMware.

VMware утверждает, что согласилась обеспечить поддержку систем Siemens в течение следующих 30 дней, поскольку не хотела ставить под угрозу бизнес-процессы клиента. Тем временем Siemens, похоже, внесла правки в первоначальный список используемого ПО VMware, сведения в котором после этого стали куда более близкими к данным, имевшихся в распоряжении самой VMware, и попыталась убедить поставщика учитывать именно новую версию.

В исковом заявлении говорится, что ответчик так и не сумел предоставить «заслуживающее доверия объяснение» того, почему, Siemens настаивала на корректности первоначального списка, если представленные в нем сведения не соответствовали действительности.

В VMware также недовольны отказом Siemens от проведения аудита ПО, развернутого в инфраструктуре компании, отмечая, что другие ее клиенты проявляют большую сговорчивость и соглашаются на эту процедуру без лишних возражений.

С учетом вышесказанного истец не видел для себя иного способа добиться от ответчика достоверной информации и убедиться в том, что тот не использует нелицензионное ПО, кроме как обратиться в суд.

Новый подход к раздаче ПО

Всего за три дня до подачи иска к Siemens – 24 марта 2025 г. – VMware объявила об изменении подхода к распространению дистрибутивов своего ПО через интернет. С 24 апреля 2025 г. клиентам компании будет доступен единый сайт, с которого можно будет загрузить любой программный продукт, предлагаемый вендором.

Для загрузки потребуется указать специальный токен (“download token”). Каждый такой токен уникален и выдается единственному клиенту. С его помощью VMware сможет отслеживать, какое именно ПО скачивает каждый конкретный клиент.

Пользователь может найти свой токен в личном кабинете на портале поддержки Broadcom, которой VMware принадлежит с мая 2022 г. Американский разработчик чипов купил отколовшуюся от Dell EMC в 2021 г. за $61 млрд.

Вероятно, если бы такой подход был взят на вооружение VMware ранее, то и «лицензионный конфликт» с Siemens мог бы и не возникнуть вовсе. В крайнем случае у вендора ПО для виртуализации было бы больше доказательств нарушений со стороны Siemens.

Как отмечает The Register, в некоторые из программных продуктов VMware «зашиты» старые адреса (URL), использовавшиеся для их обновления и загрузки без указания токенов, которые после 24 апреля станут неактуальными. VMware предоставит клиентам специальный скрипт, который позволит автоматизировать процедуру замены старых адресов новыми.

VMware теряет клиентов

После перехода в собственность Broadcom VMware радикально пересмотрела политику лицензирования ПО, чем вызвала недовольство множества клиентов. Некоторые из них впоследствии частично или полностью отказались от услуг вендора.

Американская страховая компания Geico (перешла на OpenStack), австралийская финтех-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom.

Телеком-оператор AT&T в сентябре 2024 г. пригрозил Broadcom отказом от сотрудничества на фоне конфликта с по поводу дальнейших условий лицензирования, которые должны применяться к американскому телеком-гиганту, давнему пользователю ПО VMware. В Broadcom сочли, что AT&T отныне должна платить больше, с чем оператор услуг связи не согласился и в ответ обратился в суд с иском, в котором обвинил Broadcom в незаконном отказе от исполнения условий ранее заключенного контракта.

В декабре 2024 г. CNews сообщил о том, что британский облачный провайдер Beeks Group, владелец примерно 20 тыс. виртуальных и 3 тыс. bare metal-серверов, перешел c VMware на открытую платформу OpenNebula.

«Ростелеком» к марту 2025 г. перевел более 15 тыс. виртуальных серверов на отечественную платформу Basis Dynamix компании «Базис».