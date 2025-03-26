ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Евросоюз намерен отказаться от использования Windows на фоне ухудшения отношений с США. Ее заменят на одну из модификаций американского Linux-дистрибутива Fedora, в который встроят интерфейс, напоминающий Windows.

Американское вместо американского

Власти Евросоюза прорабатывают концепцию отказа от ОС Windows американской корпорации Microsoft вследствие геополитической напряженности и ухудшения отношений с США, пишет The Register. Новый проект получил название EU OS, однако с нуля операционку никто писать пока не собирается – возьмут готовый продукт, при этом тоже имеющий американские корни.

Основой EU OS станет Linux – ОС созданная Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), в списке гражданств которого есть не только финское (Финляндия является частью Европы), но и США. Общий план такой – взять дистрибутив Linux, прикрутить к нему в последние годы теряющее популярность окружение KDE а поверх него установить оболочку в стиле Windows.

В качестве основы рассматривается неизменяемый дистрибутив Kinoite, представляющий собой форк Fedora Linux. Уйти от американского не получится и здесь, поскольку развитием Fedora занимается американская компания Red Hat, в конце 2018 г. купленная американской IBM.

cal gao / Unsplash Основой европейской ОС станет американский Linux

Старт инициативе был дан в конце декабря 2025 г. Все, что связано с EU OS, размещено на GitLab – вместо американского GitHub (принадлежит Microsoft). Впрочем, GitLab – тоже американский репозиторий, его развитием занимается GitLab Inc. из Сан-Франциско (США).

Ничего не готово

К моменту выхода материала EU OS как таковой не существовало. У авторов проекта была готова лишь его концепция, содержащая требования к системе и ее функциональным возможностям.

Также в документе прописаны подробности ее установки и администрирования. Авторы идеи не менее детально разобрали и процесс ее использования. Как пишет The Register, пользоваться EU OS должны будут небольшие и средние госучреждения со штатом до 1000 человек.

В комплект поставки EU OS войдет все необходимое для развертывания операционной системы на базе Linux в среднестатистическом государственном учреждении с несколькими сотнями пользователей.

Крайне неочевидный выбор

Эксперты The Register подняли вопрос выбора именно Fedora, пусть и в виде форка, в качестве базы для EU OS. Разработчики проекта никак это не объясняют.

Между тем, в Старом свете есть немало собственных дистрибутивов, как малоизвестных, так и тех, которые у многих на слуху. К последним относится в первую очередь openSUSE, разрабатываемый сообществом openSUSE Project и спонсируемый немецкой компанией SUSE, автором одноименного дистрибутива Linux, первая версия которого вышла в 1994 г.

Представители SUSE и openSUSE Project к моменту выхода материала не комментировали выбор Fedora в качестве основы для новой ОС для европейских госслужащих.

Помнить свою историю

Европа имеет весьма печальный опыт по переходу с Windows на Linux. Этот опыт ей принесла Германия – В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за такой переход с Windows, и в качестве замены американской ОС был выбран дистрибутив Ubuntu. Его сильно модифицировали за государственный счет и назвали LiMux.

Проект так и не был доведен до логического завершения. К 2013 г. на переход было потрачено 10 лет и 30 млн евро, но перевести на LiMux удалось лишь около 15 тыс. рабочих мест в мюнхенском муниципалитете, что на тот момент составляло 80% от их общего числа.

Чиновники не были довольны новой ОС – они хотели работать в Windows, к которой давно привыкли. В результате в 2014 г. стартовал проект по обратному переходу, а в 2017 г. началась самая активная его часть. В мае 2020 г. администрация Мюнхена вновь решила отказаться от Windows в пользу свободного программного обеспечения.

В июне 2020 г. пример с Мюнхена, как сообщал CNews, надумал взять Гамбург. Власти города тоже захотели отказаться от Windows и перейти на Linux.

В апреле 2024 г. история повторилась, и снова в Германии. CNews писал, немецкая земле Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г.

Другие европейские страны тоже иногда отворачиваются от Windows. К примеру, во Франции с 2008 г. существует проект GendBuntu, представляющий собой модифированный Linux Ubuntu, созданный специально для французской жандармерии. Его создали в качестве замены Windows XP. GendBuntu развивается до сих пор – к середине 2024 г. 97% компьютеров в жандармерии было переведено на эту ОС. В декабре 2024 г. GendBuntu обновилась до версии 24.04.