Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

После трех недель ночных смен очень уставший инженер по ошибке ввел из строя телефонную сеть Великобритании. Это сошло ему с рук – в то же время рабочие повредили магистральный кабель, и всю вину за неработающую сеть возложили на них.

Ночью нужно спать

Инженер телефонной компании на собственном опыте понял, что долговременная работа по ночам никогда не заканчивается ничем хорошим. Вследствие многонедельного труда в темное время суток его организм настолько устал, что он допустил крошечную ошибку, которая повлекла за собой колоссальные последствия в виде выхода из строя телефонной сети по всей стране.

История произошла в Великобритании в 1980-х годах. Инженер, которого издание называет Уэйном (Wayne), в те годы обслуживал специализированное оборудование «System X», управлявшее телефонными станциями.

Когда выходят из строя телефонные станции, ни к чему хорошему это не приводит. Именно поэтому обслуживаемые Уэйном устройства System X всегда монтировались и работали парами и носили название «Процессор 1» (Processor 1) и «Процессор 0» (Processor 0). Процессор 1 был активным устройством, а Процессор 0 – запасным, для горячей замены.

Ничего не предвещало

Однажды вечером Уэйну и его коллегам было поручено модернизировать крупную телефонную станцию, которая обрабатывала весь трафик на северо-западе Англии и соединяла этот регион с югом страны. Модернизация оборудования станции требовала его отключения, чтобы можно было установить новое «железо» вместо старого. Разработчики System X намеренно максимально усложнили этот процесс, чтобы предотвратить случайные отключения.

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Чтобы выполнить обновление, Уэйну нужно было ввести команды в терминал, чтобы перевести компоненты в состояние «мягкого отключения» (soft shutdown), которое обозначалось сменой зеленого индикатора на красный. Как только индикаторы на всех компонентах процессора загорались красным, можно было безопасно выключить его и заменить оборудование.

На момент этой работы Уэйн занимался подобными обновлениями около трех недель, и все они требовали работы по ночам. Распорядок дня Уэйна предполагал, что он приходил на работу в 21:00, чтобы начать подготовку, прежде чем серьезная часть обновления начиналась около 02:00.

Отдых важнее работы

После трех недель ночных обновлений Уэйн был в ужасном состоянии, пишет The Register. Он также был сбит с толку, потому что по причинам, которые он никогда не понимал, Процессор 1 всегда устанавливался слева от Процессора 0. Уэйн считал, что Процессор 0 должен быть слева, а Процессор 1 справа, чтобы соответствовать западной традиции нумерации и письма справа налево.

После выполнения мягкого отключения Процессора 1 дискомфорт Уэйна от нумерации слева направо столкнулся с его крайней усталостью, и его мозг решил, что зеленые индикаторы на Процессоре 0 были приглашением к извлечению его компонентов. Процессор 1 теперь находился в состоянии мягкого отключения, а у Процессора 0 отсутствовало оборудование, необходимое для его работы.

«Вся междугородная телефонная связь между Севером и Югом страны прекратилась», — признался Уэйн The Register. Однако, по его словам, сигнализация, указывающая на неверный порядок действий, не сработало, и он до сих пор не знает причину этого.

А поскольку сигнализация не сработала, Уэйн продолжил выполнять тесты, которые он всегда делал на этом этапе обновления. Все его предыдущие тесты прошли нормально, но на этот раз его терминал показал всевозможные аномалии. В конце концов его уставший мозг распознал ошибки, которые он видел, и вспомнил, когда он видел их в последний раз: на учебном курсе, во время которого он практиковался в отключении целой телефонной станции.

Экстренное решение

По словам Уэйна, он незамедлительно бросился обратно к процессору и начал заталкивать изъятые им компоненты обратно. «Огни горели красным раздражающе долгое время, но затем медленно стали зелеными», – сказал он The Register.

После этого инженер помчался обратно к терминалу. «Мои потные пальцы скользили по клавиатуре, пока я набирал команды восстановления так быстро, как только мог, отчаянно желая, чтобы статус улучшился».

В течение следующих нескольких минут все больше индикаторов меняли цвет с красного на зеленый, и он был уверен, что телефонные звонки снова поступают по всей Великобритании.

Как будто в доказательство этого, у Уэйна зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал, как коллеги из центра мониторинга сети спрашивают, что только что произошло.

Уэйн не стал юлить и сознался в содеянном, на что на другом конце провода ответили, что доложат об этом. После этого Уэйн поехал домой и лег отдыхать, а наутро ему позвонил руководитель.

Это все они

Начальник Уэйна поинтересовался, как у него дела, и предположил, что минувшая ночь была не из легких. Уэйн попытался оправдаться и сказать, что всему виной его усталость, но руководитель словно не понимал, о чем тот говорит.

Он также сказал, что в тот же период времени, когда Уэйн по ошибке обрушил телефонную сеть по всей стране, неизвестные рабочие случайно повредили магистральный кабель, тем самым спровоцировав тот же эффект, что и ошибка Уйэна.

В разговоре с The Register Уэйн сообщил, что центр мониторинга действительно собирался сообщить о его ошибке, но обрыв кабеля вызвал гораздо более масштабное отключение, нежели он сам. Ошибка Уэйна, с его слов, больше никогда не упоминалась и не имела никаких последствий.