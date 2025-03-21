ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний России начала тестировать новые средства блокировки мобильной связи в следственных изоляторах. Это сложная задача, так как зона блокировки должна ограничиться только территорией учреждения и никак не повлиять на обычных граждан за его пределами. Такие средства интеллектуальной блокировки связи уже существуют, но они недешевые.

Тестирование технологии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать в следственных изоляторах средства интеллектуальной блокировки мобильной связи, об этом пишет РИА «Новости».

Со слов заместителя директора ФСИН Сергея Щербакова, решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений актуальна. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на граждан. По его словам, такие средства есть, но они недешевые. В качестве эксперимента такие системы блокировки уже используют в двух СИЗО Москвы.

Следственный комитет России ФСИН начала тестировать в СИЗО интеллектуальное блокирование связи

Интеллектуальное блокирование сетей сотовой связи – это удобно, практично и надежно во многих ситуациях. Интеллектуальный блокиратор определит активную частоту и немедленно блокирует ее генерацией пустого сигнала на канал или направленным шумом. Интеллектуальные блокираторы также имеют следующие преимущества: возможность регулировки ряда параметров блокировки; возможность пользовательского выбора блокируемых частот; удобный монтаж и установку (если говорить о стационарных моделях); высокую автономность у мобильных моделей, длительное время работы без подключения к электросети; положительные отзывы от покупателей.

«Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100% успеха», — рассказал Щербаков.

Запрет на использование

С марта 2021 г. в России операторов сотовой связи обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют на территории тюрем. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Попросить оператора о блокировке, в частности, может в письменном виде начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, согласно статистике ФСИН, в 2018 г. у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильных телефонов.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали на случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков. Кроме того, известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров т.е. центры обработки телефонных вызовов из осужденных.

Поиск научно-технических решений

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) в 2018 г. создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств в исправительных учреждениях. Однако в 2021 г., со слов заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, найти оптимальный способ не удалось.

Топ-менеджер «Ростеха», сотрудничающего с ФСИН по цифровизации, говорил РБК, что установить в местах лишения свободы постоянные блокаторы связи невозможно, так как электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных.

Правозащитник Андрей Бабушкин указывал, что администрация тюрем чаще сама помогает заключенным достать телефоны и использует их для своей выгоды. По его словам, так выглядят почти все известные ему случаи создания call-центров в тюрьмах. То же отмечал сопредседатель Партии роста, член ОНК Москвы Александр Хуруджи в 2021 г. «Откуда вообще возникли там телефоны? Потому что появился запрос на их использование, потому что заключенные, арестованные, которых в целях шантажа и давления лишают легальной возможности звонить близким, готовы платить большие деньги, чтобы позвонить нелегально. А некоторые недобросовестные сотрудники ФСИН, живущие на небольшую зарплату, готовы пойти на коррупционное преступление и пронести эти телефоны», — пояснил Хуруджи. По его мнению, решит проблему только разрешение на использование сотовой связи в тюрьмах.