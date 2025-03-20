В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина

В компаниях «Крок» и «Ланит» проводятся обыски. Возможная причина — исполнение госзаказа.



В «Крок» с обыском пришли силовики

В московском офисе компании «Крок», работающей в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, проводятся обыски, сообщили ТАСС оперативные службы российских правоохранителей.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании "Крок", проводятся обыски, изучается интересующая документация», — сказал источник агентства.

Представители «Крока» сегодня заявили в своем Telegram-канале, что компания «продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».

Возможные причины

Уголовное дело в отношении «Крок» не заведено, а обыски могут быть связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), сказал источник РБК.

Фотобанк Фотодженика - Grigorenko ФСБ, вероятно, проверяет документацию «Крок» на предмет расходования средств по госзаказу

По его данным, ФСБ проверяет законность расходования выделенных на развитие КИС СОЮ государственных средств.

Другой собеседник издания назвал проверку «штатной».

Информсистема для судов

Проект создания комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) города Москвы стартовал октябре 2015 г. Система была призвана обеспечить электронное взаимодействие судов с 12 ведомствами – Следственный комитет, Верховный суд, МВД России в лице множества своих подразделений, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр, Прокуратура, Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Почта России, Управление Федерального Казначейства по г. Москве и др.

В ноябре 2017 г. в 24 районных судах Москвы «Крок» внедрил систему видеоконференцсвязи и видеофиксации судебных заседаний, установил более тысячи единиц оборудования — микрофонов и видеокамер, разместил более двухсот информационных киосков при входе в залы судебных заседаний, писал тогда CNews.

В компании реализацией проекта были довольны. «Проект по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции г. Москвы — сложный, объемный и одновременно интересный в технологическом и организационном плане«», — говорил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов компании «Крок».

Одна из крупнейших ИТ-компаний России

Основное юрлицо компании, ЗАО «Крок инкорпорейтед» было зарегистрировано шестого мая 1992 г. Профиль деятельности — оказание ИТ-услуг в области системной интеграции, тиражируемых продуктов, управляемых В2В-сервисов, перспективных «сквозных» технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.

В апреле 2017 г. стало известно, что «Крок» меняет позиционирование: трансформируется из интегратора в сервисную компанию. Как тогда заверяла заместитель гендиректора Вероника Гименез, «Крок» одним из первых осознал актуальность тенденции к импортозамещению и в 2014-2015 гг.

По итогам 2021 г., по данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», совокупная выручка группы «Крок» составила 41,6 млрд руб., что позволило компании попасть в первую десятку в списке Топ 100.

В декабре 2022 г. CNews писал, что основатель и бессменный глава «Крока» Борис Бобровников продает принадлежащий ему контрольный пакет акций компании. Новыми владельцами стали несколько топ-менеджеров «Крока».

Не только «Крок»

Наряду с «Крок» обыски прошли и в ИТ-холдинге «Ланит». Об этом CNews сообщили представители холдинга. «Действительно 20 марта 2025 г. представителям правоохранительных органов по одному из проектов прошлых лет были предоставлены документы для последующей проверки. — сообщили CNews в «Ланите». — Со своей стороны мы всегда готовы предоставлять все требуемые материалы и открыты для проверок. В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».