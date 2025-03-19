Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года.
Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и
облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония,
видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной
работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции
унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной
передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных
к программно-определяемым решениям.
Подробная информация на сайте.
Среди докладчиков на данный момент:
• Татьяна Пенетова, менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group;
• Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
• Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО;
• Александр Ефремов, заместитель технического директора, «ПРОТЕЙ Ай-Ти – Инжиниринг»;
• Сергей Костюк, советник заместителя Председателя Правления, Московский Кредитный Банк;
• Роман Хлиманенко, директор, Verbosity;
• Артём Спинул, исполнительный директор, eXpress;
• Алексей Лапшин, руководитель отдела коммуникационных платформ, Т-Банк;
• Роман Романов, глава центра программных разработок, САТЕЛ;
• Александр Койло, коммерческий директор, Plentystars;
• Александр Попов, директор направления Департамента по работе с малыми и средними предприятиями, «Ростелеком»;
• Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса, CommuniGate Pro;
• Петр Щеглов, директор по продуктам, VK WorkSpace;
• Александр Шикинов, директор по продажам, «Манго Телеком»;
• Александр Рытиков, директор продуктового офиса телефонии, «Ростелеком»;
• Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift.
Основные темы конференции
Российский рынок UC
- Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
- Как изменилась доля российских решений?
- Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
- Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
- Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?
Основные технологии
- Омниканальные коммуникации.
- Как организовать корпоративную связь.
- ВКС как необходимый атрибут современной компании.
- От публичных к корпоративным мессенджерам.
- Голосовые роботы и чат-боты.
- Облачные решения.
- Безопасность унифицированных коммуникаций.
- Приложения для совместной работы.
- Интеграция UC с корпоративными приложениями.
- Виртуализация UC.
Проекты и кейсы
- Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
- Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
- Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
- Миграция на отечественное решение — практический кейс.
- Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Алексей Четвернин.