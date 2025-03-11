В России начали выдавать льготные кредиты под 5% для малых и средних предприятий в сфере робототехники

Российские власти запустили льготное кредитование для предпринимателей, которые создают станки и роботов. По запросу можно получить до 200 млн руб. на срок до пяти лет под 5% на первый год. Затем она будет зависеть от ключевой ставки. Запросить такой кредит можно на сайте «Корпорации МСП», получить — в «МСП Банк».

Выдача льготных кредитов

Власти запустили льготные кредиты для малых и средних предприятий производителей (МСП) станков и роботов, говорится в пресс-релизе на сайте «Корпорации МСП».

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России и «Корпорации МСП» запустили льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса в секторе станкостроения и робототехники. Предприниматель может рассчитывать на сумму от 30 до 200 млн руб., которые ему разрешено потратить на инвестиционные проекты и пополнение оборотных средств. Срок кредита составит пять лет.

Кредиты доступны предприятиям, которые занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения.

По данным «Корпорации МСП», фиксированная ставка в 5% будет действовать в течение первого года. Далее она будет привязана к ключевой ставке и будет рассчитываться по следующей формуле: ½ от ставки Банка России +1% во второй год и +3% в третий. С учетом нынешней ключевой ставки Центрального Банка (Центробанк) эти показатели в марте 2025 г. составляют 11,5% и 13,5% соответственно.

Со слов генерального директора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, для реализации инвестпроектов «Корпорации МСП» предоставит «зонтичные» поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства. Он добавил, чтобы нарастить производство и обеспечить технологическую базу для обновления и расширения перечня оборудования и комплектующих, нужно льготное финансирование. Плюс роботизация кратно увеличивает производительность труда. А это может частично решить вопрос кадров, который сейчас стоит довольно остро, как пояснил он.

«Развитие отечественного станкостроения – один из ключевых факторов обеспечения технологического суверенитета России. Именно наличие необходимых средств производства во многом влияет на общую динамику развития промышленности в стране. Сегодня в России работает более 400 предприятий станкостроения, практически все они в той или иной степени нуждаются в доступном финансировании, которое должно доводиться до бизнеса через профильные институты развития. О разработке отдельного механизма поддержки станкостроителей нас просили сами предприниматели. Мы обязательно проанализируем промежуточные результаты и в случае востребованности программы у предпринимателей и ее эффективности с точки зрения достижения целей национального проекта рассмотрим вопрос масштабирования», — сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Льготные кредиты по программе будут выдавать в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Согласно его целям, к 2030 г. Россия должна войти в число 25 ведущих стран по роботизации. Планируется, что на 10 тыс. работников, занятых в промышленности, к 2030 г. будет приходиться 145 роботов.

Стратегия развития робототехники в России

В Государственной Думе 19 марта 2024 г. состоялся круглый стол «Стратегические инициативы по разработке национального проекта развития робототехники в России на долгосрочную перспективу», где представители государства и бизнеса наметили основные направления стимулирования развития робототехники в России. Эта отрасль вошла в один из 12 объявленных первым вице-премьером Андреем Белоусовым (лишь 14 мая Указом Президента России назначен Министром обороны) мегапроектов технологического суверенитета – в «Станкостроение и робототехника». Меры стимулирования этой отрасли очень важны для промышленного потенциала России.

Для формирования системного подхода к комплексному развитию робототехники в России Минпромторг разрабатывает стратегический документ – проект стратегии развития робототехники в России до 2030 г. Об этом рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. В документе должны быть сформулированы основные направления по решению первоочередных задач в области сервисной робототехники профессионального и персонального применения.

Приоритетными задачами развития отечественной сервисной робототехники в стратегии могут быть указаны следующие: сформировать рабочую группу из числа экспертов, разработчиков и производителей для создания комплексной программы развития робототехники и ее компонентной базы и ввести ее в один из федеральных проектов. Кроме того, в Минпромторге ведут работу по формированию предложений по мерам поддержки сервисной робототехники на следующий бюджетный период. Эти меры формируются на базе запросов от отечественных производителей и направлены на стимулирование спроса на инновации, подготовку высококвалифицированных специалистов, создание нормативно-правовой базы и развитие инфраструктуры. К тому же в ведомстве рассчитывает внедрить единые стандарты жизненного цикла роботов, обеспечивающие технологический суверенитет, взаимодействие разработчиков и заказчиков, составление базы знаний, унификацию комплектующих, внедрение решений и конечного продукта, сервисное обслуживание и координацию дальнейшего развития стратегии.