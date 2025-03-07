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Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире

Специалисты московского научного института «Роснефти» совместно с Геофизическим центром Российской академии наук создали геомагнитную модель, которая позволяет управлять траекторией скважины в процессе бурения с высокой точностью. Разработку будут применять на территориях с аномальным геомагнитным полем, где скопления горных пород искажают магнитное поле Земли.

Новая геомагнитная модель

В России разработали геомагнитную модель Земли высокого разрешения, об этом CNews сообщили представители «Роснефти».

Специалисты московского научного института «Роснефти» в сотрудничестве с Геофизическим центром Российской академии наук создали геомагнитную модель т.е. математическое описание магнитного поля Земли. Она позволяет с высокой точностью управлять траекторией скважины в процессе бурения.

Как отмечают специалисты в «Роснефти», применение инновационной разработки особенно актуально на территориях с аномальным геомагнитным полем, где скопления горных пород искажают магнитное поле Земли. Без учета искажений невозможно верно определить положение ствола в скважине для бурения.

Магнитное поле Земли, известное как геомагнитное поле, постоянно изменяется как во времени, так и в пространстве. Его принято делить на основное, локальное и переменное. Временные изменения компонент вектора напряженности этого поля называют геомагнитными сигналами. Сложность структуры геомагнитных сигналов и отсутствие точных математических моделей затрудняют их анализ.

Со слов ученых, созданная учеными геомагнитная модель Земли высокого разрешения позволяет получить геомагнитные данные с детализацией 38 км, что является одним из наиболее высоких разрешений в мире.

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«Роснефть»
В России впервые создали геомагнитную модель с одним из наиболее высоких разрешений в мире

Достоверность прогноза была подтверждена результатами фактических инструментальных наблюдений на Приобском и Приразломном месторождениях «Роснефти» в Западной Сибири. Кроме того, специалисты составили критерии применимости модели на различных территориях.

По информации «Роснефти», развитие наукоемкого потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Создание оператора связи

О чем ранее писал CNews, о взятии курса на цифровизацию по всему периметру бизнеса президент по информатизации, инновациям и локализации компании «Роснефть» Андрей Шишкин заявил осенью 2020 г.

Создание корпоративного оператора сотовой связи — это одно из направлений в рамках стратегии НК «Роснефть» по цифровой трансформации производственных процессов, как указано на сайте компании.

Проект предусматривает создание целой экосистемы, включающей в себя кроме оператора связи, сеть центров обработки данных, систему доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов.

На площадке вахтового городка в «Бухте север», где тестировалась корпоративная связь, был внедрен также комплекс цифровых сервисов, таких как закрытая беспроводная сотовая сеть передачи данных, видеонаблюдение, система голосовой связи push-to-talk (PTT), контроль периметра, а также мониторинг параметров здоровья сотрудников и наличия средств индивидуальной защиты. Кроме того, предусматривается возможность интеграции в новую сеть уже действующих и будущих промышленных технологических решений, в том числе, разработанных «Сибинтек». Например, «Цифровой завод», «Цифровое месторождение», единая корпоративная телеметрическая платформа (ЕКТП) и система промышленного интернета.

Цифровое месторождение

В 2019 г. «Роснефть» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию информационной системы «Цифровое месторождение». Она была реализована на базе Илишевского месторождения одной из «дочек» «Роснефти» - «Башнефть». Сотрудники «Роснефти» отмечали, что этот проект впервые в отрасли охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики. Ключевые производственные объекты на месторождении были переведены на «цифру»: механизированный фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики.

Основными элементами цифровой модели месторождения являются цифровые двойники, мобильные цифровые устройства с передачей данных, интеллектуальная система мониторинга трубопроводов.

Рост прибыли и выручки компании

«Роснефть» в январе – июне 2024 г. получила чистую прибыль в размере 773 млрд руб., об этом говорится в отчетности компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«Несмотря на внешнее давление и вызовы в виде ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+, опережающего роста тарифов естественных монополий, увеличения налоговой нагрузки и процентных ставок, компания благодаря высокому уровню операционной эффективности продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты», – приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В первом полугодии 2024 г. «Роснефть» добыла 92,8 млн т (3,8 млн барр./сутки) жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) и 46,8 млрд куб. м (1,6 млн барр. нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки) газа. Общая добыча углеводородов в первом полугодии составила 131,3 млн т н. э. (5,4 млн барр. н.э. в сутки). Удельные расходы на добычу углеводородов составили $2,7/барр. н.э.

На объем добычи нефти в январе – июне оказывали влияние ограничения в соответствии с решениями Правительства России, поясняет компания. Проходка в эксплуатационном бурении в первом полугодии превысила 5,9 млн м, в эксплуатацию было введено более 1,4 тыс. новых скважин, 71% из которых – горизонтальные.

Объем переработки нефти в России за шесть месяцев составил 40,9 млн т. При этом компания реализовала на внутреннем рынке 21,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 6,4 млн т бензина и 8,8 млн т дизельного топлива. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже «Роснефть» реализовала 5 млн т бензина и дизтоплива – вдвое выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизтоплива составила 38%.

В рамках реализации флагманского проекта «Восток ойл» компания произвела сейсморазведочные работы 2D в объеме 700 пог. км и работы 3D в объеме 600 кв. км. Успешно завершены испытания на одной скважине, закончено бурение двух скважин, еще на двух скважинах проводятся испытания. Продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, проходка в эксплуатационном бурении на которых составила 42 тыс. м, закончено бурение шести эксплуатационных скважин. Ведутся работы на магистральном нефтепроводе Ванкор – Пайяха – Бухта Север.

Антон Денисенко

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