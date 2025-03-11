Digital Q.ERP от «Диасофт» успешно работает при нагрузке 150 000 пользователей и 2 000 операций в секунду

Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочные испытания решения Digital Q.ERP, созданного на базе экосистемы low-code разработки Digital Q, при одновременной работе 150 тысяч пользователей и обработке более 2 тысяч бизнес-операций в секунду.



Результаты тестов

Круглосуточные тесты без технологических окон показали стабильную работу Digital Q.ERP на производственных процессах. При одновременной работе 150 тысяч пользователей количество транзакций (бизнес-операций) в секунду (TPS) превысило 2 тысячи, а средний отклик системы – 118 мс (0,118 секунды). При этом 40% пользователей (61 тыс.) создавали около 600 документов в секунду.

Испытания также подтвердили высокую производительность всех решений, которые создаются с помощью экосистемы low-code разработки Digital Q, и высокую надежность и производительность СУБД Digital Q.Database.

Вопрос производительности для ERP-систем является краеугольным. Это – ключевой запрос крупных заказчиков из сегмента enterprise к решениям, представленным на российском рынке. Большинство таких ИТ-систем построены на предыдущем поколении монолитных решений, что ограничивает их гибкость и масштабируемость.

Современная ERP

Digital Q.ERP (лидер рейтинга инновационных ERP) компании «Диасофт» разработано с учетом современных требований ИТ-индустрии, к примеру, таких как микросервисная архитектура и композитный подход. Это централизованное решение, основанное на сквозных производственных процессах, которые можно горизонтально масштабировать на любом оборудовании. Производительность решения фактически ограничена лишь возможностями ИТ-инфраструктуры.

Чтобы оценить производительность решения Digital Q.ERP в условиях, приближенных к реальным в сегменте enterprise, специалисты компании «Диасофт» провели нагрузочное тестирование, фокусируясь на типовые сценарии планирования производственных ресурсов по методологии MRP II.

Сценарии тестирования

Сценарии нагрузочного тестирования охватили всю производственную цепочку: от планирования и сопровождения заказов до работы с претензиями, учета материалов и изделий, создания юридических документов, проверки качества и дефектовки.

«Нагрузочные тесты Digital Q.ERP наглядно показали кратные преимущества в производительности современного централизованного решения в микросервисной архитектуре. Наше решение позволит крупным производственным концернам России избавиться от лоскутного одеяла множества информационных систем, покрывающих отдельные этапы производственного процесса, – сказал Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт». – И все это при весьма скромных требованиях к аппаратному обеспечению. Причем, инфраструктура полностью российская – и софт, и оборудование».

Таких результатов удалось достичь благодаря использованию экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q и ее инструментария для запуска бизнес-процессов BPMN, а также системы управления базами данных Digital Q.DataBase. Доработки, реализованные в Digital Q.DataBase, существенно увеличивают производительность программных продуктов.

В нагрузочном тестировании Digital Q.ERP использовалось серверное оборудование от партнера «Диасофт» – компании OpenYard. Конфигурация состояла из 36 ядер и 96 Гб оперативной памяти. В такой конфигурации нагрузка на серверы распределяется равномерно, что позволило создать нагрузку на сервер не более 46% (использование процессора пользовательскими процессами – 36%, а системными – 10%).

Отказоустойчивая архитектурная конфигурация инфраструктурных и прикладных компонентов:

Узел управления конфигурациями и установками. Узел реестра контейнеров. Master-узел. Главный узел управления кластером Kubernetes, отвечает за управление кластером Kubernetes и выполняет функции мастера. Первый worker-узел кластерных приложений. Действует для запуска прикладных контейнеров. Второй worker-узел кластерных приложений. Первый узел базы данных. Используется для размещения и обслуживания баз данных. Второй узел базы данных. Используется для размещения и обслуживания баз данных, работает в репликации с узлом, указанным в пункте 6.

Экосистема Digital Q

Решение Digital Q.ERP реализовано с использованием low-code платформ экосистемы Digital Q (лидер в рейтинге low-code платформ для крупного бизнеса). Для проектирования решения использовались платформы: Digital Q.Archer для создания микросервисных приложений, Digital Q.Pallete для проектирования и разработки пользовательских интерфейсов, Digital Q.BPM для автоматизации бизнес-процессов и Digital Q.Sensor для визуальной аналитики. Эти платформы позволяют быстро адаптировать функционал для решения задач предприятий, обеспечивая высокую скорость и качество разработки, масштабируемость и производительность.

Платформа Digital Q.DevOps обеспечивает процессы непрерывного развертывания, тестирования и интеграции. Платформы Digital Q.MessageBroker и Digital Q.Kubernetes обеспечивают соответственно обмен сообщениями и управление контейнерами. Для хранения и анализа логов используется платформа Digital Q.ELK.

Решение Digital Q.ERP работает на Digital Q.DataBase – российской СУБД, обеспечивающей стабильную работу высоконагруженных приложений OLTP и OLAP при объемах 100 Тб и более. От ванильных версий PostgreSQL ее отличают ускоренное ядро, оптимизированный планировщик запросов, поддержка in-memory и поколоночной модели для максимальной производительности.

Digital Q.DataBase существенно превосходит конкурирующие решения с точки зрения снижения нагрузки на оборудование и роста скоростей выполнения операций. Эта СУБД поддержит производительную работу унаследованных приложений, а для новых систем предоставит практически неограниченные возможности по производительности.

Нагрузочное тестирование показало, что во многом благодаря продвинутому технологическому стеку, решение Digital Q.ERP демонстрирует высокую стабильность и отказоустойчивость в условиях интенсивной нагрузки для крупных производственных предприятий.