Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА

Минпромторг ищет исполнителя, который за 1,5 млрд руб. проведет работу по оснастке российских воздушных судов доступной элементной базой и отечественным оборудованием. Это обеспечит требуемый уровень безопасности, считают в ведомстве.

Минпромторг ищет доступную ЭКБ

Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 1,5 млрд руб. на совершенствование технологических решений и архитектуры компонентов комплектующих систем управления и навигации для самолетов и беспилотников.

Как следует из портала госзакупок, власти планируют оснастить воздушные суда «новым конкурентоспособным оборудованием отечественного производства». Сейчас перед предприятиями авиационного приборостроения стоит задача ускоренного внедрения комплектующих изделий и систем, изготовленных с использованием доступной электронной компонентной базы (ЭКБ), в состав бортового радиоэлектронного оборудования воздушных средств, планируемых к производству в ближайшие два-четыре года, с учетом реализации задач импортозамещения, следует из тендерных документов.

Стоит отметить, что в тендерной документации не уточняется «доступная ЭКБ» — российского или иностранного производства.

Результаты работы предназначены для использования на предприятиях авиационной промышленности при разработке комплектующих изделий для всех классов пилотируемых воздушных судов, в том числе SJ-100, МС-21 и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

Потенциальными потребителями являются: ПАО «Яковлев», ПАО «Ил», АО «Туполев» и другие предприятия, входящие в интегрированную структуру ПАО «ОАК».

ПАО «Яковлев» Минпромторг ищет ЭКБ и оборудование для самолетов и БПЛА

«Внедрение отечественных вычислительных комплексов и электронных блоков нового поколения обеспечит требуемый уровень безопасности самолетов гражданской авиации, обеспечит их интеграцию в единую систему мирового воздушного пространства», подчеркивается в документах.

Какие работы предполагаются

Исполнитель в рамках госконтракта должен создать интеллектуальный пульт управления, универсальный блок управления и сервопривода, которые будут применяться в проектах по созданию легкомоторных летательных аппаратов и БПЛА.

Помимо этого, в рамках госконтракта планируется создать с применением доступной ЭКБ — семейство высокопроизводительных мезонинных процессорных модулей (МПМ), которые будут применять в проектах по созданию пилотируемых воздушных судов, средних и тяжелых беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

А также создать высокопроизводительные аппаратные решения с применением доступной ЭКБ базовых электронных компонентов цифровой малогабаритной бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) повышенной точности, которые планируется применить в проектах по созданию пилотируемых воздушных судов и тяжелых беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

По замыслу Минпромторга, это позволит ускорить внедрение нового отечественного бортового радиоэлектронного оборудования и их серийное производство на доступной ЭКБ.

Тендер в формате открытого конкурса был опубликован в конце февраля 2025 г. Заявки принимаются до 17 марта, итоги будут подведены 19 марта. Контракт должен быть исполнен до 1 декабря 2027 г.

Импортозамещение Sukhoi Superjet

Как писал CNews в конце февраля 2025 г., Минпромторг также выделил 27,6 млрд руб. на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, с максимальным количеством российских деталей и систем.

Ведомство делает акцент на замене иностранных компонентов отечественными аналогами и на улучшении эксплуатационных характеристик и расширении возможностей воздушного судна.

Минпромторг пояснил CNews, что в состав типовой конструкции самолета планируется ввести более 80 импортозамещенных компонентов и систем: комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, маршевой силовой установки, авиационного интерьер