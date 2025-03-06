Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

Россия предложила построить в Беларуси завод по выпуску БПЛА с локализацией всех ключевых компонентов. В самой России локализация такого производства еще осенью 2024 г. составляла менее 50%.



Российская инициатива

Россия предложила построить в Беларуси завод по производству БПЛА мощностью до 100 тыс. единиц в год, сообщило Белорусское телеграфное агентство, ссылаясь на заявление заместителя руководителя Администрации Президента России Максима Орешкина.

Предложение России, которое будет обсуждаться, заключается в создании «в течение одного года» производства «всех ключевых компонентов» с использованием российских технологических наработок и решений, уточнил Орешкин.

«Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Белорусси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными», — сказал чиновник и отметил, что использование единой технологической платформы упростит производство и разработку новых моделей, обеспечит экономическую эффективность.

По данным ТАСС, Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным реализовать такой проект.

Планы сотрудничества

Лукашенко представили широкий список перспективных направлений сотрудничества двух стран. В него вошла также инициатива по строительству большого центра обработки данных с возможным использованием атомной энергетики для его обеспеченности.

В числе возможных направлений сотрудничества в области экономики данных — совместное использование цифровых платформ, создание совместных исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, синхронизация белорусского и российского цифровых рублей.

«Надо синхронизировать и работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублем была выстроена на должном уровне», — сказал Орешкин.

Говорилось и о совместном развитии платформенной экономики, для чего, по словам Орешкина, потребуется строительство новой инфраструктуры с большим объемом инвестиций. Логистический центр уже строится в индустриальном парке «Великий камень», в планах еще два — в Минской области и в Орше.

Производство БПЛА в России

Сама Россия очень пострадала от ограничений Китая на экспорт дронов весом от четырех кг и запчастей для них, введенных первого сентября 2023 г. В ноябре 2024 г. CNews писал о том, что в России только около 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства.

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагал не очень масштабное наращивание объемов производства — суммарное число выпущенных российских БАС планировалось увеличить с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. в период с 2024 по 2030 гг.

В рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» (БАС) на 2024 г. был запланирован выпуск 2,5 тыс. дронов стоимостью 4,9 млрд руб. В ГГЗ задействовано несколько российских компаний, основная доля поставок приходится на «Геоскан», НПП «Радар ммс» и ГК «Тихие крылья» (входят в концерн «Калашников»).

В январе 2025 г. CNews писал о запуске первого отечественного производства литий-ионных аккумуляторов для беспилотников в научно-производственном центре БАС «Самара» в Тольятти.